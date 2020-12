Le phénomène est saisissant, il nous parle à chaque rendez-vous électoral et à chaque initiative politique. Qu'elle vienne des élites du pays, des formations traditionnelles, des partis au pouvoir ou de ceux de l'opposition, le constat est le même: il y a une réelle défiance à la chose politique de la part de la société algérienne. Ni l'appel des partis au pouvoir à constituer un front interne, ni l'offre du FFS d'un dialogue responsable et apaisé face à la situation grave que traverse le pays, ni la proposition du MSP, encore moins l'initiative de certains intellectuels, dont Abdelaziz Rahabi, pour une rencontre nationale n'ont suscité un quelconque engouement de la part des citoyens.

Dans un dialogue de sourds on assiste à une confrontation stérile entre ces partis et toutes les initiatives s'enlisent pour aboutir à une classe politique complètement déchiquetée. Le FLN et le RND, partis majoritaires à l'APN, n'existent qu' à travers des communiqués timides face à des enjeux graves, les islamistes, trahis par leurs parrains du Golfe ne savent plus à quel saint se vouer, le PT se remet difficilement du traumatisme qu'on lui a fait subir après l'emprisonnement de sa secrétaire générale, le RCD bridé et le FFS se débat. Alors que Jil Jadid, peine toujours à se frayer un chemin. Dans ce magma politique, une féroce bataille règne en sourdine. Qui, le premier, imposera sa solution? Et n'étant pas économes de nos passions, le débat dérive alors dans l'invective, les attaques personnelles et on frôle à chaque fois de dangereuses situations qui placent le pays sur le fil du rasoir comme s'il fallait une révolution sanglante pour purger les esprits. La classe politique n'a pas sécrété un projet de société consensuel ou une démarche qui donne de la perspective. Quel gâchis politique!

En plus de faire vivre des destins individuels sans violence, la politique donne aussi du rêve, de l'espoir et de la projection au-delà des horizons brumeux que nous imposent les dures conditions socio-économiques. Avons-nous dans notre pays en 2020, des hommes politiques capables de nous donner du rêve et de mobiliser la jeunesse? La réponse est évidemment non! Il y a un fossé qui sépare les hommes politiques, de la jeunesse. C'est que l'on a tant menti au nom de l'Etat, qu'il faut un siècle de bonne foi ou peut-être plus pour restaurer la crédibilité et retrouver le goût de la politique chez les jeunes. L'indifférence de la jeunesse à la politique, n'est-elle pas un violent désaveu à l'élite politique et aux partis traditionnels qui ont failli?

Pourtant, c'est cette jeunesse qu'on a injustement qualifiée d'apolitique qui a mené une incroyable révolte pacifique qui a émerveillé le monde. Aucun observateur, aucun analyste et aucun parti politique n'a vu venir la vague déferlante qui a tout balayé sur son passage. Autrement dit, le corps social n'est pas si anesthésié qu'on le croyait. Il y a des forces intrinsèques agissantes capables d'émerveiller et d'ébranler bien des certitudes. À ce niveau, le défi est de taille: comment en effet, galvaniser toutes ces énergies assoupies? Comment revaloriser les aspirations des citoyens, redonner confiance, recréer du lien social? Ce sont les ressorts de ce grand chantier. Les possibilités existent et il suffit juste de rappeler aux hommes politiques qu'ils ne sont pas les seuls dépositaires du pouvoir. Tout un chantier auquel il faut du courage politique et une justice sociale.