Peut-on indéfiniment perdurer dans un cadre qui n'offre aucune condition de vie si ce n'est la nature qui, elle aussi, est malmenée par les incendies. La vie dans les campagnes laisse à désirer et incite au départ sous d'autres cieux plus cléments, en l'occurrence la ville. C'est ce que tente de freiner le mouvement associatif de la commune de Kendira en se mobilisant pour faire pression sur les autorités locales en mettant en exergue les insuffisances qui minent le cadre de vie des citoyens.

La dégradation de la couverture sanitaire et les souffrances quotidiennes endurées par les patients à cause du manque flagrant des moyens les plus rudimentaires et des conditions sanitaires au niveau de la polyclinique de Kendira est le nouveau cheval de bataille des représentants de la société civile et des associations de la commune qui dressent un rapport détaillé sur l'état catastrophique dans lequel se trouve, aujourd'hui, la polyclinique de Kendira. Dans leur rapport, les représentants des habitants de Kendira rappellent avoir signalé cette «situation à maintes reprises lors des précédentes visites des premiers responsables de la wilaya de Béjaïa et déplorent «les promesses non tenues de ces derniers quant à la restauration de ladite polyclinique».

À Kendria, le manque de couverture sanitaire est flagrant et «a engendré un exode rural massif de la population durant ces dernières décennies», notent les rédacteurs du document transmis au wali de Béjaïa. «La vocation de l'unique polyclinique existant sur le territoire de la commune est réduite aux premiers soins à l'instar des pansements et des injections», déplorent-ils avant de résumer les différentes insuffisances drastiques constatées sur les lieux.

D'abord, le manque criant d'une infrastructure d'urgence qui assurera la permanence des soins, même pendant le week-end, une ambulance en bon état de marche, un laboratoire d'analyses, le manque de personnel médical (médecins) et paramédical (infirmiers) et le matériel médical (scanner, radiographie, fauteuil dentaire, bouteilles d'oxygène, etc)

Il en est de même pour l'inexistence de médecins spécialistes pour le traitement et le suivi à long terme des malades chroniques (hypertension artérielle, diabète, asthme), d'un service de pédiatrie, de maternité (sages-femmes, gynécologues) pour le suivi des femmes enceintes surtout dans les zones enclavées de la commune. Quant à la structure, il y a un besoin urgent de procéder à sa réfection, construction d'un mur de clôture avec l'augmentation du nombre de lits.

Les autorités de wilaya, daigneront-elles répondre aux doléances des citoyens de Kendira ou se contenteront-elles de promesses sans lendemain? La question reste posée tant qu'aucune initiative n'est encore prise mais l'espoir existe encore.