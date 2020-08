Quelles couleurs prendra le futur texte fondamental du pays permettant à celui-ci de se hisser au rang qu'il mérite, au vu de ses potentialités et capacités humaines? Tous les Algériens se posent cette question, depuis l'entame de la rédaction des amendements prévus et proposés dans la mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution. Y répondre oblige à souligner le fait que tout le monde dans le pays a «le pouvoir» de se prononcer librement sur le type de société dans laquelle il veut vivre, le 1er novembre prochain. Une date choisie par le chef de l'Etat, qui ne cesse de répéter que «la société civile demeurait le premier allié pour concrétiser l'édification d'un Etat fort». Cet énième appel du chef de l'Etat est un autre indice qui montre son engagement «réel» d'aller vers une Constitution consensuelle. Cela a d'ailleurs suscité «un engouement» chez les membres de la société civile. Ces derniers ont fait part de leur attachement au dialogue constructif et au vote pouvant mettre en place les fondements de la nouvelle République.

Néanmoins, un point suscite les divergences. Il s‘agit de la création d'un conseil national qui les unit. Dans ce sens il y a lieu de noter que cette proposition émane de l'ancien président du Comité national algérien de solidarité avec le peuple du Sahara occidental (Cnasps), Mahrez Lamari. Ce dernier a, en effet, préconisé dans une récente contribution, la création d'un Conseil national de la société civile, représentant «toutes ses composantes et tendances» et devant contribuer, en tant que «rassemblement citoyen», à l'édification de l'Algérie nouvelle. Lamari, dans le même document, a indiqué que l'Algérie, qui traverse une «nouvelle phase décisive» de son évolution historique, politique, économique, sociale et culturelle, «a plus que jamais besoin de la contribution de tous ses fils et filles pour continuer de se construire dans la quiétude, la paix, la concorde et la stabilité».

Nouvelles relations sociales

Il a souligné, dans ce sens, la nécessité pour la société civile de contribuer à «la sensibilisation et la mobilisation des citoyens», en vue de leur adhésion à la réalisation des différents projets de développement. Mettant en exergue «l'impératif de changer de vision et de méthodes» et faire émerger de «nouveaux types de relations sociales», Lamari a préconisé d'instituer «un mécanisme permettant au mouvement citoyen et à la société civile de participer activement à la gestion de la situation: prévention, gestion et règlement». Afin que le mécanisme (le Conseil national de la société civile) puisse devenir opérationnel, «il doit d'abord impliquer la participation citoyenne et politique la sans exclusive. Une véritable pédagogie doit être établie et mise en oeuvre pour que l'esprit d'entente ainsi que la participation consciente et complémentaire puissent prendre la place de l'esprit de méfiance et de déchirement», a-t-il expliqué. Lamari a également estimé, dans ce cadre, que la «contribution et la participation consciente» de la société civile exigent de veiller au «respect du pluralisme du mouvement associatif, de l'autonomie des associations», pour faire du Conseil national de la société civile un «espace démocratique idoine» afin de débattre des questions nationales. «L'appui multiforme» de l'Etat permettra à cet espace d'être un «interlocuteur privilégié avec les pouvoirs publics, en tant que rassembleur des ONG et du mouvement associatif, et de contribuera aussi à leur épanouissement et à leur participation effective à la vie socio-économique du pays», a-t-il ajouté.

La iieme Republique s'impose

La proposition faite par Lamari, ne fait cependant pas «l'unanimité.» Plusieurs associations contactées par L'Expression «refusent carrément l'idée». C'est le cas de Hacène Menouar, président de l'Association de protection du consommateur, El Aman, qui estime que «la participation de son association à l'édification d'une IIe République s'impose mais sous d'autres formes». Plus explicite, Menouar «ne mâche pas ses mots» et déclare, d'emblée, qu'«on risque avec cette démarche, qui consiste à regrouper la société civile en général et le mouvement associatif en particulier dans un mouvement gigantesque, de retomber dans les pratiques de l'ancien régime, avec un instrument de propagande et non une force de proposition». «Je pense qu'il faut concrétiser le vrai principe de la démocratie participative», poursuit-il ajoutant que «l'Algérie a tiré les leçons des expériences passées, des expériences de militantisme des association avortées ou récupérées, par tel ou par des manoeuvres, pour qu'elles soient aux commandes de ceux qui veulent négocier secrètement ou souhaitent avoir le commandement du pays». Poursuivant, le président de l'Association El Aman rappelle le rôle de la société civile qui doit «être seulement», souligne-t-il, «au service de la société dont le pays a besoin aujourd'hui».

Même son de cloche chez le président du Forum civil pour la changement (Fcpc), et le président du Réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant (Nada), Abderrahmane Araar, qui martèle que « le chef de l'Etat a demandé d'impliquer la société civile comme partenaire, d'aider la société civile, et d'ouvrir le champ de travail avec la société civile, de valoriser l'action associative, mais il n'a pas demandé de créer une instance de ce genre,» a-t-il dit, pour exprimer son refus à la proposition de Lamari. Poursuivant, Araar, considère que «le regroupement de la société civile dans un conseil, entre dans l'exploitation et l'utilisation politique». Cela avant de souligner qu'«il faut que la société civile soit au service de la nation et de la société dans tout les domaines. Elle est en elle-même un moyen de pratiquer le droit collectif, et donc on ne peut pas les mettre dans une seule structure.»