Le constat est sans appel: la population de la wilaya de Tizi Ouzou a renoué massivement, depuis quelques jours, avec l'observation des mesures préventives visant à limiter la propagation du coronavirus qui a pris des proportions alarmantes aussi bien dans la région que partout ailleurs en Algérie. Le port de la bavette est observé de manière plus généralisée aussi bien dans le centre-ville de Tizi Ouzou que partout dans les autres villes de la wilaya comme Azazga, Draâ Ben Khedda, Draâ El Mizan et Larbaâ Nath Irathen. Ce constat satisfaisant concerne aussi bien les conducteurs de véhicules et les passagers que les piétons. Le port du masque de protection ne se limite désormais plus aux lieux publics et dans les commerces, mais même les citoyennes et les citoyens qui se déplacent sur les trottoirs portent la bavette également. Fait nouveau: les enfants en bas âge porte désormais la bavette et ils ne s'en délestent pas une fois ayant quitté l'école. C'est donc une avancée positive qui vient d'être enregistrée. Or, cette prise de conscience est à imputer à plusieurs paramètres. Il y a d'abord le fait que, prise de panique suite à la recrudescence du nombre de nouveaux cas de patients ayant contracté le coronavirus, mais aussi et surtout celui des morts, la population, dans une large majorité, prend de plus en plus au sérieux les risques que présente le Covid-19. Il y a en outre le fait que les services de sécurité veillent au grain en permanence afin de faire respecter les mesures préventives alors que les contrevenants sont systématiquement verbalisés. Cette mobilisation des services de sécurité dans le sillage du durcissement des mesures de lutte anti-Covid-19 est pour beaucoup dans cette discipline qui est constatée de plus en plus dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou où des pics et des records en matière de nombre de contaminés en 24 heures ont été atteints cette semaine avec 100 cas nouveaux en une seule journée. Avant-hier, il y a eu plus de 50 nouveaux cas déclarés confirmés et positifs de malades ayant contracté le coronavirus, a-t-on appris de source sûre. Cette hausse a engendré à la fois un climat de peur mais aussi une prise de conscience collective.