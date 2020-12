Le bureau de poste du village Taguemount Oukerrouche, situé dans la commune d'Ath Douala, ainsi que le bureau de poste du village Tigounatine, de la commune d'Akerrou, daïra d'Azeffoun ont réouvert leurs portes au public, avant-hier, lundi 14 décembre 2020, après des années de fermeture qui avait causé de grands désagréments aux populations locales. L'ouverture a eu lieu en présence des autorités locales, du directeur de la poste et des télécommunications et du directeur de l'agence postale de Tizi Ouzou.

Le bureau de Tigounatine dans la région d'Azeffoun a été fermé durant plusieurs années, obligeant ainsi les villageois à se déplacer plus loin vers le bureau de poste situé au village Tifrit Naït Lhadj. Pareil également pour les villageois de Taguemount Oukerrouche à Beni Douala qui ont été contraints de se déplacer vers d'autres villages pour ces prestations. À noter par ailleurs que les travaux de réhabilitation ont été assurés par les Assemblées populaires communales. Cet élan d'ouverture des bureaux se poursuit ainsi à la même cadence que les années précédentes.

En début de l'année en cours, ce sont neuf bureaux de poste qui ont été rouverts dans la wilaya de Tizi Ouzou pour un montant de 9 milliards de centimes, selon la direction de cette société de service qui poursuit ses efforts de modernisation à travers plusieurs daïras et communes. À noter également que de nouveaux bureaux vont désormais ouvrir leurs portes durant la pause de midi.

Après plusieurs agences qui ont adopté ces nouveaux horaires, c'est au tour de l'agence du boulevard Krim-Belkacem de Tizi Ouzou d'annoncer son ouverture de midi à 13h à partir de la semaine prochaine. Cet élan de modernisation des prestations est bien reçu par les populations locales qui ont souffert de l'insécurité durant plus d'une décennie. Cette situation qui a commencé avec les années de terrorisme et de banditisme qui a suivi, a contraint les pouvoirs publics à fermer plus d'une trentaine de bureaux de poste à travers la wilaya. Les villages touchés par ces mesures ont vécu des années de galère. Pour envoyer une lettre ou recevoir un mandat, il fallait se rendre à des kilomètres plus loin dans les zones moins touchées par l'insécurité. À une époque, dans certaines communes, comme Mizrana, il fallait se rendre au chef-lieu de daïra de Tigzirt pour envoyer un courrier.

Durant ces années troubles où le terrorisme et le banditisme ont sévi, ces bureaux de poste avaient été attaqués parfois en plein jour comme ce fut le cas à Boudjima. C'était ce jour-là, peu avant l'ouverture de l'agence que les assaillants (deux selon les premiers témoignages) ont fait irruption dans le local obligeant le préposé à leur remettre ce qu'il y avait dans le coffre. Ordre auquel se serait soumis le receveur tenu en respect sous la menace d'une arme automatique. Sauf qu'au moment où ils quittèrent le bureau de poste, une course-poursuite avait été engagée par la population locale qui s'est vite mobilisée pour la cause. Les auteurs ont été ainsi arrêtés et remis aux services de sécurité de la région.