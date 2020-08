Nouveau rebondissement dans l'affaire de la crise des liquidités! Après le complot et le congé des femmes, Algérie poste rejette la responsabilité sur la Banque d'Algérie.

En effet, après le retour, ces derniers jours, des files d'attente au niveau des bureaux de poste, le DG de cette entreprise est passé au JT de 20h de la télévision nationale pour rassurer les Algériens et expliquer les raisons de cette nouvelle crise. Abdelkrim Dahmani n'y va pas avec le dos de la cuillère en rejetant la responsabilité sur la Banque d'Algérie.

«Le manque de liquidités au niveau des bureaux de poste est du au manque de réception des fonds de la Banque d'Algérie, pour approvisionner les bureaux de poste, afin de répondre aux demandes des clients». a-t-il expliqué, avant d'argumenter ses dires par des chiffres concrets.

«La Banque d'Algérie a injecté 171 milliards de dinars au profit d'Algérie poste durant la période allant du 1er au 25 août, mais 262 milliards de dinars ont été retirés au niveau du réseau d'Algérie poste», a-t-il soutenu, non sans mettre en avant le fait que cela était dû à la crise sanitaire actuelle. «Il y a une baisse des dépôts des banques commerciales et de la Banque d'Algérie, à cause de la crise sanitaire qui a eu un impact négatif sur les dépôts en espèces, à la Banque d'Algérie», justifie-t-il.

Néanmoins, le premier responsable de la poste tient à rassurer les clients sur un règlement prochain de cette problématique. Dans ce sens, il annonce plusieurs mesures qu'il estime «efficaces». Il parle, entre autres, du plafonnement des retraits et la suspension des personnes morales! «Nous avons privilégié l'utilisation des moyens de paiement scripturaux comme le chèque certifié ou le virement de compte à compte», a fait savoir Abdelkrim Dahmani. Il a aussi évoqué un travail de sensibilisation des clients sur l'utilisation des cartes pour retirer leur argent au niveau des distributeurs automatiques d'autres banques. «Nos clients peuvent retirer leur argent sur les distributeurs de n'importe quelle banque», a rappelé le même responsable. Autres «mesures»: le lancement d'applications de paiement électronique. Ces dernières sont encore «fantômes» puisqu'elles viennent d'être lancées sans avoir encore été déployées. Est-ce sérieusement une solution d'urgence pour faire face à cette crise persistante? Toutes les autres solutions mises en place n'ont-elles pas montré leurs limites ? Il semblerait que oui, puisqu'il aura suffi qu'arrive le versement de la pension des retraités pour que cette crise que l'on croyait être derrière nous, ne repointe le bout du nez.

D'ailleurs, un chiffre donné par le DG d'Algérie poste, a résumé, à lui seul, cet échec. Il rapporte que 870 000 retraits avaient été effectués, pour un montant de 17,5 milliards de dinars, via des distributeurs automatiques. Un chiffre dérisoire pour l'entreprise financière qui a le plus grand nombre de clients domiciliés, avec plus de 22 millions de comptes actifs. Il faut dire aussi que la poste n'a rien fait, afin d'inciter ses clients à utiliser ce mode de retrait. On aurait

«espéré» une communication de masse à ce sujet. Or, actuellement, beaucoup de clients ne savent pas, par exemple, qu'ils peuvent retirer sur n'importe quelle DAB de n'importe quelle banque. Il faut sortir des sentiers battus, que ce soit pour Algérie poste ou un autre service public, les responsables sont dans l'obligation de trouver des solutions rapides et efficaces.

Le président de la République l'a dit: «Il faut assumer ses responsabilités ou...partir».