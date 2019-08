Les partis de «l’alternative démocratique», qui ont choisi la «lointaine» date du 31 août pour annoncer leur proposition de sortie de crise, assistent passivement au déploiement de l’Instance nationale de dialogue et de médiation qui avance visiblement à grands pas et rend irréversible l’option d’une présidentielle dans les plus brefs délais. Cette perspective qui met en minorité les sept partis composant ce courant adepte d’un processus constituant, s’impose comme la seule voie à la sortie de crise. L’échec annoncé des formations de «l’alternative démocratique», risque de mettre hors jeu, tout un pan du spectre idéologique national. Il se trouve, en effet, que les partis qui épousent la thèse d’une refonte constitutionnelle appartiennent tous à ce qui est communément appelé la famille «démocrate». Celle-ci est différenciée des autres courants politiques, par un positionnement on ne peut plus assumé vis-à-vis de la religion. Laïcs convaincus, les militants et les cadres de ces partis ont toujours milité pour une séparation franche entre l’Etat et la religion. Faut-il souligner que parmi les «combats» qu’ils ont menés, figure celui de l’amendement de l’article 2 de la Constitution qui stipule que l’islam est la religion de l’Etat. Cette «coïncidence» qui a fait que les partisans du processus constituant se recrutent parmi les laïcs est soulignée par les observateurs, même si dans sa littérature, le groupe de «l’alternative démocratique» n’évoque pas du tout cet aspect des choses, il est entendu que cette question sera immanquablement posée, dans les débats, au sein même du groupe, puis sur la place publique. Cette «coïncidence» apporte donc un facteur de division au sein de la scène politique nationale, sachant qu’à l’autre bout du spectre politique national, il se trouvera certainement des militants qui revendiqueraient un renforcement du caractère religieux de l’Etat et exigeraient purement et simplement une théocratie. Cela renseigne sur la dangerosité de la démarche préconisée par les partis de la famille «démocrate», qui risque de les exclure d’un processus de dialogue qui gagnerait à les compter en son sein. En fait, les démocrates semblent avoir pris la résolution de se couper des réalités politiques de l’heure et jouer une carte perdue d’avance, en ce sens que, quoi qu’ils fassent, ils ne réussiront pas à fédérer la majorité du peuple algérien. Il est clair qu’au final, l’option d’une constituante qui, déjà, fait peur à beaucoup d’acteurs politiques, est farouchement rejetée par l’ANP. L’idée selon laquelle, le processus constituant disqualifierait totalement l’ancien système est, en réalité à double tranchant. Car le problème dans cette démarche est que les démocrates eux-mêmes se voient disqualifiés par les électeurs.Tout le problème de la solution préconisée par les partis de «l’alternative démocratique», tient dans le fait que ses promoteurs donnent la nette impression de fuir la réalité du terrain en Algérie. En d’autres termes, cette posture les exclut du débat actuel et les condamne à sortir de l’Histoire. Le propos est peut-être dur, mais lorsqu’on rame à contre-courant comme le font nos démocrates, c’est qu’ils refusent l’éventualité d’une prise du pouvoir par des voies démocratiques. Non pas qu’ils ne soient pas démocrates, mais ils ne se voient pas aux commandes du pays. C’est aussi simple que cela. Et si, secrètement ils s’estiment dans la posture du PPA et de l’Etoile nord-africaine, ils se trompent lourdement. Ce sont deux séquences de l’Histoire totalement différentes.