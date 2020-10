Dans le but de rassurer les jeunes diplômés, candidats à l'emploi, dans le cadre des deux dispositifs d'insertion sociale des jeunes diplômés (PID) et le dispositif d'aide à l'insertion professionnelle (Daip), le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Sécurité sociale, El Hachemi Djaâboub, a affirmé, dans son intervention, lors de la réunion du Comité, ministériel paritaire de suivi du dossier d'insertion des jeunes qui travaillent, tenue dimanche dernier, qu'un nouveau souffle sera donné a cette opération d'insertion, insistant sur «la nécessité de continuer à suivre le processus d'intégration, dans le cadre d'une approche où les efforts de tous les secteurs concernés se soutiennent mutuellement, réitérant son engagement à travailler avec toutes les parties concernées pour surmonter toutes les difficultés rencontrées dans ce dossier». Une nouvelle qui viendra répondre aux attentes des milliers de jeunes diplômés, qui ont vu dans cette mesure, une grande lueur d'espoir, après des années d'errance dans des emplois qui ne reflètent pas la valeur de leurs diplômes, notamment ceux qui remplissent les critères de cette opération et qui comptent parmi les premiers à être régularisés, tels que ceux qui bénéficient de 8 années d'ancienneté, comme cela est stipulé dans le décret exécutif n° 19-336 du 8 décembre 2019, qui prévoit l'intégration des bénéficiaires des deux services d'insertion professionnelle et d'insertion sociale des diplômés. Il faut dire que la redynamisation de cette opération intervient dans le but de concrétiser les engagements du président de la République, dans la lutte contre le chômage et la mobilisation de toutes les forces vives et les compétences du pays pour asseoir les vraies bases du plan de relance économique. À cet effet, El Hachemi Djaâboub a mis en avant l'importance d'une coordination efficiente entre les différents départements concernés, expliquant que «l'objectif principal de cette rencontre est de rechercher, avec tous les secteurs concernés, des solutions et des mécanismes qui permettront d'accélérer le rythme d'intégration des jeunes concernés». Une urgence qui s'impose, afin de faire converger toutes les actions inscrites dans le cadre de cette opération, en vue d'atteindre les résultats escomptés. Ces derniers s'articulent essentiellement autour de la mise en place de mécanismes assurant l'égalité des chances dans le traitement des demandes d'emploi et des mesures d'ouverture et de facilitation pour les investissements créateurs d'emplois et de richesse.

Par ailleurs, il s'agit également de réduire les déséquilibres et d'atteindre une complémentarité entre le marché du travail et les universités et les centres de formation. Relevant les effets des retards enregistrés par certains secteurs, en grande partie dus à la crise sanitaire, le ministre a tenu à confirmer l'engagement de son département, précisant qu'«il continuera à suivre ce dossier jusqu'à sa pleine mise en oeuvre, quelles que soient les difficultés qui pourraient être rencontrées et la nécessité d'atteindre les objectifs tracés dans ce programme national et que toutes les difficultés doivent être surmontées, quelle que soit leur nature».