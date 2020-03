Une nouvelle communication pour une nouvelle République! En effet, depuis que Abdelmadjid Tebboune a pris ses fonctions officielles au palais d'El Mouradia, il tente d'insuffler un nouveau souffle à la communication présidentielle. Il a ainsi choisi de se mettre au diapason de la société en allant à la conquête des... réseaux sociaux. Dernière action en date, le lancement de la page Facebook officielle de la présidence de la République. Cette page qui porte le nom d'«AlgerianPresidency» a été créée, jeudi soir. Elle compte déjà plusieurs centaines de

«likes». Cette initiative peut paraître des plus anodines, néanmoins c'est un grand pas de fait vers les citoyens. Car, on parle là du nouveau «terrain de jeu» des Algériens. Plus de la moitié de la population algérienne est connectée à ce réseau social. On compte plus de

22 millions d'utilisateurs actifs, dont plus de 80% l'utilisent pour s'informer.

Avec cette page, le chef de l'État va directement à la rencontre des Algériens qui pourront y adresser leurs doléances. Ils y trouveront également toutes les informations concernant les activités présidentielles, évitant la confusion induite par les «fake news» et autres pages fictives. Elle va donc être alimentée en continu afin de devenir la principale source d'information pour tout ce qui a trait à la Présidence. En fait, cette action n'est qu'un juste prolongement de la communication digitale que veut instaurer Tebboune. On pourrait même dire que ce lancement aura pris du temps pour ce président 2.0. Déjà, pendant la course à El Mouradia, il avait fait des réseaux sociaux son «arme» pour dompter les autres candidats. Sur sa page Facebook, il diffusait ses meetings en direct tout en partageant les grandes lignes de son programme. Après son élection, cette page a continué à être alimentée en informations et réactions du nouveau président jusqu'à être officiellement reconnue par l'administration de Facebook avec la fameuse virgule bleue. Néanmoins, celui qui veut donner l'image d'un chef d'État hyperconnecté n'a pas envahi que le site de Mark Zuckerberg. La nouvelle communication institutionnelle se joue aussi sur twitter. À l'image de Donald Trump, avec les dérapages en moins, Tebboune n'en rate pas pour twitter. Les tweets du président sont devenus une source d'information pour les médias qui les scrutent chaque jour. C'est d'ailleurs sur ce réseau social qu'il avait adressé ses premiers mots au peuple algérien, quelques minutes après son élection. Depuis, Abdelmadjid Tebboune s'adresse régulièrement aux Algériens via twitter, que ce soit pour des événements joyeux ou même tragiques. Cela même si le message du 24 février, adressé via twitter, aura un peu fait jaser, compte tenu de l'importance de l'évènement. Mais cela n'aura pas perturbé le premier magistrat du pays qui semble déterminé à révolutionner la «Com'» officielle qui était, jusque-là, restée figée au 4e congrès du FLN...

Certes, on a eu quelques ministres auparavant qui communiquaient via les réseaux sociaux, à l'instar de l'ex-ministre de l'Éducation nationale, Nouria Benghebrit, qui en avait fait son terrain de prédilection. Cependant cela était une exception à la règle! Pourtant, les nouvelles technologies offrent une interaction directe avec la population, tout en ouvrant les portes de l'illimité aux messages que l'on veut lui adresser. En ces temps de crise politique, sociale et économique, Tebboune et son équipe semblent avoir bien compris la chose. La révolution digitale est-elle en marche à El Mouradia? Wait and see...