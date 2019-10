Le président de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie), Mohamed Charfi, a affirmé, hier, à Tamanrasset que la prochaine élection présidentielle «contribuera à sortir le pays de sa crise actuelle». S’exprimant lors de la cérémonie d’installation de la délégation de wilaya de l’Anie, tenue dans la capitale de l’Ahaggar en présence des représentants de la société civile et des notables de la région, Charfi a souligné que «l’échéance électorale du 12 décembre prochain devra contribuer à sortir le pays de sa crise actuelle». «Le projet de l’Anie s’inspire de la volonté du peuple et tend à organiser des élections libres en vue de choisir un président capable d’assumer cette responsabilité», a indiqué le président de l’Autorité nationale indépendante des élections. «Superviser, personnellement, l’installation de la délégation de l’ANIE de la wilaya de Tamanrasset, traduit l’importance grandiose qu’accorde l’Etat, en toutes ses institutions et structures, à cette région dans le Grand Sud du pays», a-t-il ajouté. Evoquant les circonstances de la création de l’Anie, Charfi a fait savoir que cette instance jouit d’une «totale indépendance» et intervient dans une conjoncture particulière que traverse le pays, ce qui oblige, a-t-il dit, «le peuple à assumer ses responsabilités». «Le choix des délégués de l’Autorité nationale indépendante des élections est le fruit d’une série de concertations avec tous les acteurs de la société civile», a-t-il affirmé. La délégation de l’Anie de la wilaya de Tamanrasset est présidée par Lakhdar Badi, cadre de la Caisse nationale des retraites, assisté de quatre autres membres.