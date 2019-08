Constante et déterminée à ne pas s’écarter de son rôle constitutionnel, l’Institution militaire a, encore une fois, par la voix de son premier responsable, mis en avant «la primauté de la légitimité constitutionnelle» sur tout autre disposition politique ou politicienne. Cette posture que le chef d’état-major a clairement explicitée dans son discours, hier à Oran, a certainement le grand avantage de recadrer les débats sur la sortie de crise, mais elle apporte également l’assurance dont les Algériens ont besoin, pour pouvoir construire un dialogue serein et efficace. Cela doit impérativement et exclusivement déboucher sur l’organisation d’une «élection présidentielle transparente dans les plus brefs délais, afin d’éviter toutes les phases de transition dont les conséquences sont périlleuses». Il faut dire qu’à force de renouveler l’exigence «constitutionnelle» d’un scrutin, sans autres «détours», l’armée a évité au pays une discussion byzantine qui aurait duré trop longtemps. C’est dire donc, que la constance dans la formulation de «l’exigence» d’un retour rapide à la légalité constitutionnelle, a fini par porté ses fruits et surtout convaincu une bonne majorité de l’opinion nationale, quant à l’importance d’une présidentielle, sans période de transition.Cet acquis devient précieux, lorsque l’Institution militaire s’accorde parfaitement avec la classe politique sur la nécessité d’un «dialogue rationnel, sincère et sérieux (qui) jouit de l’appui de la majorité des composantes du peuple algérien», rappelle le chef d’état-major dans son discours. Le dialogue n’est pas et n’a jamais été anticonstitutionnel, d’autant qu’il prend sa racine dans les textes de la Constitution elle-même. Pour Ahmed Gaïd Salah, c’est «le moyen le plus adéquat à même de préserver les intérêts suprêmes de la nation». On n’est pas là dans l’encadrement d’un processus, mais dans un appel à la classe politique et à la société civile de se prendre en charge, pour donner aux articles 7 et 8 de la Constitution toute leur raison d’être. Les Algériens ont la souveraineté et l’exercent par la voie des urnes. Et pour s’assurer que celles-ci restent honnêtes, ils créent eux-mêmes via leurs élites les conditions idoines pour ce faire.

En cela, le discours du chef d’état-major est tout à fait lisible et ne peut être attaqué sur le terrain de la légalité ou encore de la légitimité. Ahmed Gaïd Salah a simplement exprimé un fait constitutionnel indéniable. Il suffirait de le mettre en application, si l’on cherche véritablement à donner au peuple l’occasion d’exercer sa souveraineté pleine et entière. Partant de cette logique implacable, il est très possible de construire une démarche à même de mettre véritablement l’armée en dehors du champ politique et tout le reste ne serait que discours. Le chef d’état-major qui exprime sa satisfaction de voir les hommes de bonne foi «contribuer à l’enrichissement de ce dialogue national, de manière à garantir l’organisation des élections présidentielles dans les plus brefs délais», n’est rien d’autre qu’un constat que n’importe quel citoyen peut faire. L’important dans le propos du général de corps d’armée tient dans son souhait que le scrutin se tienne dans «un climat de transparence, d’honnêteté et de respect de la volonté populaire». On revient aux articles 7 et 8 de la Constitution. D’ailleurs, le premier responsable de l’Institution militaire ne s’y trompe pas lorsqu’il soulignera que la présidentielle sera «une véritable opportunité pour accomplir la volonté populaire et la traduire concrètement à travers l’élection d’un président de la République». Ce dernier devra jouir «de la légitimité requise et de la confiance du peuple», dira le chef d’état-major, tout en relevant le caractère d’une présidence «conditionnée», ce qui en soi n’est pas constitutionnel et rallongerait la crise de cinq autres années.

Pour toutes ces raisons, Ahmed Gaïd Salah appelle «encore une fois, à l’impératif d’accélérer le processus d’installation de l’instance nationale indépendante pour la préparation, l’organisation et la surveillance» de la présidentielle. Le général de corps d’armée est, comme tout Algérien, conscient que le dialogue n’aura de sens que s’il débouche sur un acte concret de sortie de crise.