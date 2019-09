La première phase de la mission de l’Instance nationale de dialogue et de médiation a officiellement pris fin avec la présentation des consultations des commissions qui ont planché sur la faisabilité politique et juridique d’un processus censé proposer une sortie de crise, sans prendre le risque d’une dérive «institutionnelle et constitutionnelle». Les membres du panel ont travaillé à garantir un cadre idoine à même de donner aux Algériens la preuve qu’il est possible d’organiser une élection présidentielle dans les meilleures conditions possibles, et partant, assurer le saut qualitatif que tout le monde attend, en dehors de toute ingérence de quelque nature qu’elle soit.

En un mot comme en mille, le panel de Karim Younès a esquissé le schéma d’un parcours destiné à permettre à la société de gravir une nouvelle marche dans l’accomplissement d’un rêve commun, qui a trouvé un début de concrétisation, un certain 22 février 2019. mais ledit rêve est encore loin de se transformer en réalité. Et pour cause, à bien lire le document produit par le panel, il convient d’y voir un certain nombre d’étapes nécessaires et qui ne seront pas faciles à passer. Les Algériens qui voudront sans doute donner une chance à la proposition de l’Instance nationale de dialogue et de médiation ne signeront pas, pour autant un chèque en blanc. Aussi, ils l’attendront sur l’installation de la fameuse autorité d’organisation des élections, s’intéresseront au profil des magistrats, avocats, personnalités nationales qui la composeront, surveilleront chacun de leurs mouvements, s’assureront de leur loyauté à la seule République et nulle autre autorité que celle du peuple. Bref, pour que le processus puisse parvenir à convaincre les Algériens, il est plus que nécessaire pour les membres de l’Instance de jouer franc jeu, d’éviter tout malentendu, d’autant que les détracteurs de la démarche sont assez nombreux et cherchent à décrédibiliser le processus lancé par l’Instance de Karim Younès.

La meilleure manière d’amener les Algériens à croire en la démarche du panel sera de veiller à la transparence du processus, de bout en bout. Pour cela, il est impératif de doter l’autorité chargée d’organiser le scrutin, d’un outil de communication multiple, puissant et efficace. Le propos n’est pas d’embellir un discours creux, mais de dire la vérité, la stricte vérité aux Algériens. C’est à ce prix que la bataille qui s’annonce dure, sera remportée. Il est certain, en effet, que le challenge sera sans précédent. Les débats seront chauds, à la limite du tolérable. Pourtant, il va falloir assurer dans un contexte très difficile. Le panel n’a pas eu la partie facile et tout indique qu’elle se compliquera à mesure qu’approche l’échéance électorale.