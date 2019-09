Le pays vit une première depuis son indépendance : le fichier électoral ne sera pas révisé sous l’autorité du ministère de l’Intérieur. Les fonctionnaires des APC ont désormais un autre ordonnateur pour procéder à la révision exceptionnelle de listes des électeurs, dont on a beaucoup dit par le passé. Cette opération organisée annuellement à la veille de chaque scrutin, constitue une étape cruciale dans le processus électoral. Ce qu’il y a lieu de retenir pour la prochaine présidentielle, c’est bien le fait que cette opération relève de la mission exclusive de l’Autorité nationale indépendante des élections (Anie).

Les mauvaises langues tenteront toujours de réduire de l’importance de l’acquis démocratique, mais il est indéniable qu’à cet épisode du feuilleton de la présidentielle, l’Algérie a fait un pas en avant dans sa marche vers une démocratisation effective de son système politique. L’activation effective de la machine électorale traduit une évidente volonté de ne pas rester à tourner autour du pot et briser le cercle vicieux d’une démarche byzantine qui s’accroche sur des points de détail et oublie l’essentiel, à savoir la nécessité pour le pays d’engager un processus qui sortirait le pays du «flou» institutionnel où il baigne. Il est entendu que le scrutin présidentiel est une solution claire et la moins coûteuses en retombées socio-économiques.

Indépendamment des circonstances qui entourent le processus et les écueils «signalés» par certains politiques, le sauvetage du pays doit demeurer la seule constante, censée animer l’ensemble des Algériens et plus précisément les acteurs politiques, dont la culture historique à l’échelle du territoire national, de la région et même de la planète, les pousserait à considérer l’urgence de sauvegarder la fragile stabilité du pays, acquise au prix d’immenses sacrifices. L’ensemble des observateurs convient du caractère intenable de la situation actuelle. De même qu’il constate la dispersion d’une scène politique visiblement incapable de construire une alternative viable ex-nihilo.

Il est, en effet, clair aujourd’hui, au vu de tous les échecs répétés de la classe politique, qu’une solution strictement politique conduite par un groupe de partis n’est aucunement envisageable. Il n’est pas besoin d’être un «expert» pour constater l’immaturité d’une classe politique, appelée à disparaître pour qu’émerge une nouvelle génération d’acteurs partisans. Mais peut-on entrevoir pareil scénario dans un environnement chaotique, où évolue une société prise en otage par des «apprentis sorciers» qui, au lieu de lui montrer le chemin de la stabilité, agitent sous ses yeux des promesses chimériques ?

Cela pour dire que même si la présidentielle n’est pas la solution définitive, elle ouvre la porte à un renouvellement du personnel politique. Et pour cause, le nouveau président sera obligé de choisir de nouveaux visages parmi les cadres de la nation pour nommer ses ministres. Les partis devront dépoussiérer leurs troupes pour présenter de nouveaux visages à la députation et aux assemblées élues. Ces mêmes partis devront puiser dans la jeunesse du Mouvement populaire. Et c’est cette jeunesse-là qui formera justement l’embryon de la nouvelle classe politique.