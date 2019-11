«L’intérêt de l’Algérie, de son peuple et son devenir requiert de chacun de nous d’apporter sa contribution au succès du rendez-vous électoral des présidentielles en toute conviction et sans hésitation, dès lors qu’il représente la seule issue pour la sortie de crise.» C’est ce à quoi s’est intéressé l’éditorialiste de la revue El Djeïch dans son dernier numéro, mettant au-devant de la scène ce rendez-vous très important et qui peut être considéré comme l’unique solution de la crise actuelle et qui dure depuis le 22 février. Mais avant, l’auteur n’a pas souhaité rater l’occasion pour parler de la «Révolution libératrice ».

Celle-ci a-t-il souligné «a été et demeurera un évènement décisif dans l’histoire de l’Algérie contemporaine», avant d’ajouter « elle a concrétisé l’objectif défini dans la proclamation du 1er Novembre 1954, du fait de l’adhésion du peuple en réponse à l’appel de la patrie, dicté par les conditions douloureuses traversées par notre pays sous le joug de l’occupation coloniale». C’est dans ce même état d’esprit que s’inscrivent les évènements d’aujourd’hui qui constituent aussi un appel de la patrie d’où l’expression de l’éditorialiste qui estime que pareillement, «l’étape sensible que traverse notre pays aujourd’hui nécessite d’avoir conscience de la réalité de la situation et de la gravité des défis auxquels il est confronté et donc, de répondre encore une fois à l’appel sacré de la patrie qui nous impose à tous d’accomplir notre devoir envers notre Algérie jusqu’à la mener vers des rives plus sûres». Sans aucun doute, pour l’auteur que «l’histoire donnera une nouvelle fois raison au peuple algérien et le portera au panthéon des héros, tant il est vrai que ce sont les héros, et eux seuls qui font l’histoire et inscrivent en lettres d’or les moindres détails des évènements qui l’ont marquée, dont hériteront les générations et dont elles s’inspireront sur la voie qui les conduira vers le futur». Il revient ensuite vers le peuple pour dire que ce dernier «est conscient de l’importance cruciale de ces élections présidentielles, tout comme il est pleinement convaincu qu’elles seront différentes de tous les précédents rendez-vous organisés dans l’ère précédente, que toutes les conditions sont réunies pour qu’elles aient lieu à la date fixée, le 12 décembre prochain, et qu’elles déboucheront sur l’élection d’un nouveau président de la République qui prendra sur lui de concrétiser les espoirs du peuple, en particulier les jeunes qui aspirent à une Algérie nouvelle». à ce sujet a-t-il souligné «En évoquant la justice, il convient de dire que celle-ci s’est définitivement libérée de toutes les pratiques observées auparavant qui en faisaient une justice aux ordres et sujette à pressions, ce qui permettra à ses personnels d’exercer pleinement leurs nobles missions et de prononcer leurs verdicts au nom du peuple algérien, conformément aux dispositions de la loi». à cet effet, nous pouvons affirmer qu’à présent, tout est clair et que la justice, qui a retrouvé sa crédibilité, se charge de l’application de la loi avec toute la rigueur voulue, ce qui lui a permis de neutraliser les cerveaux de la bande». Dans toutes ces étapes l’Armée nationale populaire, soucieuse de la sécurité, l’indépendance du pays et sa souveraineté a eu un rôle pivot dans ces changements graduels aux côtés du peuple.