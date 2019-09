Dans l’optique de révéler sa position sur la scène politique, Redouane Khelif , président du Front national pour la justice sociale, Fnjs revient dans cet entretien sur les rebondissements qui ont marqué le champ politique ces derniers jours, notamment le lancement du processus électoral pour l’élection présidentielle du 12 décembre prochain.



L’Expression : Comment voyez-vous le dénouement de la situation de crise, après la convocation du corps électoral, l’annonce officielle de plusieurs candidats d’une part, et le rejet de la rue, d’autre part ?

Redouane Khelif : Le Front national pour la justice sociale, a été parmi les premiers à appeler a l’élection présidentielle, nous avons toujours été pour la solution constitutionnelle, pour permettre au prochain président, de jouir de toute la légitimité, celle que lui conférera le peuple et qui lui permettra de mener à bien sa tâche, qui consistera l’essentiel à effectuer les grandes réformes dans tous les secteurs. Ceci dit, les revendications du Hirak sont également légitimes. Dans la mesure où ce peuple a souffert, il faut comprendre son angoisse, de voir le même scénario des 20 dernières années, se répéter. Après huit mois de contestation pacifique, il ne faudrait pas que la montagne accouche d’une souris. C’est pour cette raison que nous pensons que le prochain président doit être intègre, propre, compétent et charismatique pour pouvoir rassembler tous les Algériens. Par ailleurs, nous sommes convaincus qu’il est inopportun de partir sur la voie d’une période de transition, car le premier obstacle, est de savoir par qui sera menée cette période. Du fait que le Hirak n’a pas désigné de représentants et refuse toutes les figures politiques, et d’un autre côté, on ne peut impliquer l’Armée nationale dans la gestion directe du pays. Donc pour nous, une période de transition ne serait bénéfique ni pour le pays ni pour la région. Car la crise politique qui touche l’Algérien, impacte les pays limitrophes.

Pensez-vous que la satisfaction des préalables, tels que la libération des détenus d’opinion et le départ des symboles de l’ancien régime, pourrait être un gage de confiance et d’apaisement ?

Certes, pour nous, la liberté d’expression est le fer de lance de toute démocratie, et nous estimons qu’il est difficile de dissocier Bedoui de l’ancien régime. Donc il faut comprendre ce peuple qui veut être rassuré, soulagé par des actions de soutien de la part de l’Armée nationale qui «est porté garante de ce processus, donc quelque part, elle doit répondre à ces deux requêtes, et nous pensons que le gouvernement va partir tôt ou tard. Dans ce sens, nous valorisons les actions de la justice qui, depuis le 22 février s’est libérée des anciennes pratiques, et mène une lutte sans merci contre la corruption. Il faut dire que le Hirak a libéré tout le monde, il y a «un avant» et «un après» Hirak.

Que pensez-vous du travail de médiation et de concertation effectué par le panel ?

Nous n’avons pas été contacté par l’Instance du dialogue, et nous pensons que c’est par manque de temps. Par ailleurs, nous estimons, que son travail a été court dans la mesure où les conclusions et résolutions enregistrées ne reflètent pas à 100% la sensibilité des prochains événements. Mais, nous pensons qu’il faut faire confiance à l’Etat algérien, aujourd’hui fortement soutenu par l’Armée nationale et essayer d’avancer avec prudence, car il s’agit en priorité de gagner la confiance du peuple algérien. Je veux dire tout le peuple algérien, et non uniquement ceux qui manifestent. Car acquérir la voix de l’Algérien aujourd’hui n’est pas impossible, mais difficile.

Quelles sont vos dispositions de candidatures et sous quelle forme comptez-vous aborder cette élection ?

Je ne voudrais pas influencer la décision des membres du bureau national ni des militants, car nous sommes sur les portes du conseil national qui aura comme principal sujet, l’élection présidentielle, pour l’éventualité d’une participation, d’une candidature, ou l’éventualité d’un soutien, nous serons fixés à la fin du mois d’octobre.

Pouvez-vous nous donner un aperçu des grandes lignes de votre programme ?

Notre programme se basera essentiellement sur les voies de relance de l’Algérie dans tous les domaines. Pour cela, il faut sortir des programmes archaïques, il faut être plus à l’écoute des jeunes qui sont le vrai potentiel du pays. Il faut récolter leurs préoccupations pour en faire les bases de nos programmes, pour l’émergence d’une nouvelle Algérie, qui sera érigée sur les principes du travail, de l’égalité des chances, et de la justice sociale. C’est le seul modèle qui nous permettra de faire valoir nos compétences et permettre à l’Algérie d’occuper la place qui lui revient au niveau africain, celle de leader régional. Il ne s’agit pas pour autant d’occulter les problèmes quotidiens des Algériens. Notamment dans le domaine de la santé, l’éducation, et tout ce qui peut améliorer le cadre de vie, mais il ne faut pas perdre de vue les grands objectifs, sachant qu’aujourd’hui, la carte géopolitique se redessine, il y a un repositionnement des forces, on ne doit pas être absent car la facture sera lourde.

Sur la plan économique, nous estimons, que l’élaboration du projet de loi de finances s’est faite d’une manière hâtive, car pour nous, dans la conjoncture actuelle, il s’agit d’apporter des solutions aux problèmes les plus urgents, et laisser toutes les perspectives au nouveau gouvernement. Du fait que le potentiel de l’Algérie à rebondir est immense, et notre vision au Fnjs porte sur la valorisation des secteurs stratégiques comme les énergies renouvelables, la construction de nouvelles villes, mettre en valeur les compétences a travers des ateliers de réflexion mixtes, incluant les universités de recherches, avoir des partenaires économiques réels et fiables, et des circuits bancaires réactifs. Car aujourd’hui, on ne peut pas avancer seuls.