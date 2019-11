«L'intérêt de l'Algérie, de son peuple et son devenir requiert de chacun de nous d'apporter sa contribution au succès du rendez-vous électoral des présidentielles en toute conviction et sans hésitation, dès lors qu'il représente la seule issue pour la sortie de crise.» C’est ce à quoi s’est intéressé l’éditorialiste de la revue, El Djeïch dans son dernier numéro, mettant au devant de la scène. C’est dans ce même état d’esprit que s’inscrivent les évènements d’aujourd’hui qui constituent aussi un appel de la patrie d’où l’expression de l’éditorialiste qui estime que pareillement, «l'étape sensible que traverse notre pays aujourd'hui nécessite d'avoir conscience de la réalité de la situation et de la gravité des défis auxquels il est confronté et donc, de répondre encore une fois à l'appel sacré de la patrie qui nous impose à tous d'accomplir notre devoir envers notre Algérie jusqu'à la mener vers des rives plus sûres».