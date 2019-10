L'Expression: Quelle lecture faites-vous des déclarations de la présidente de la sous-commission du Parlement européen et de la porte-parole de l'Union européenne.

Abdelhamid Larbi: Il n'y a rien d'innocent dans les propos de cette députée européenne. Ses déclarations sur les prétendus manquements aux droits de l'homme en Algérie sont les prémices d'un plan diabolique qui vise notre pays. Celui-ci est ciblé par une opération qui entend parvenir à son morcellement dans le cadre d'un nouveau découpage des pays du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. L'idée est de jouer sur les différences linguistiques, mais aussi ethniques et religieuses qu'un groupe de personnes tente de manipuler pour déstabiliser l'Algérie.

J'ajouterai que cette officine qui exerce sous la houlette des renseignements généraux occidentaux, cherche à s'autoproclamer porte-parole du Hirak, pour mieux le manipuler. L'échec des tentatives de déstabilisation, jusqu'à aujourd'hui, tient du fait que le Hirak refuse obstinément toute représentation de quelque nature qu'elle soit.

Mais cela ne semble pas désespérer ces officines puisqu'elles poursuivent un objectif précis, statistique même, consistant à obtenir le moyen de faire des pressions sur l'Algérie pour l'obliger à des concessions d'ordre politique ou diplomatique. Mais, au vu de l'évolution de la situation, je serai tenté de dire que les tentatives de ses instances, officielles ou pas, n'auront aucun impact sur le pays du moment que l'ANP assure la sécurité avec force et détermination.

Les réactions ont été nombreuses en Algérie. Pensez-vous que cela suffise pour garantir la non-ingérence étrangère dans les affaires internes du pays?

Comme je viens de le souligner, il ne faut pas croire que ces groupes baissent les bras après la réaction unanime de rejet de toute velléité d'ingérence étrangère dans notre pays. J'ai tendance à penser qu'ils passeront au plan B. Je les vois mal ne pas user de l'arme de l'ingérence pour contraindre les autorités du pays à des concessions. D'ailleurs, le concept de «devoir d'ingérence» a été inventé à cet effet justement. C'est même l'un des principaux atouts entre les mains des puissances pour défendre leurs intérêts, au détriment bien sûr de celui de l'Algérie. Ils savent très bien que leurs agents ont la compétence, les réseaux et le savoir-faire nécessaire pour contraindre les instances internationales ou européennes à adopter des postures hostiles à des pays dans la situation où se trouve présentement l'Algérie. Bref, ce sont des manoeuvres destinées à se positionner au mieux dans une perspective future. Il se trouve, cependant, que dans ses différents discours, le vice-ministre de la Défense et chef d'état-major de l'ANP, a bien mis en évidence l'hostilité quasi visible de ces milieux qui, soit dit en passant, bénéficient de quelques complicités locales, tout en soulignant que toutes les tentatives ont jusque là été vaines.



L'élection présidentielle du 12 décembre prochain, pourrait-elle être une réponse aux tentatives d'ingérence étrangère? Comment?

Ma réponse est «oui», sans hésitation. Il faut savoir que la présidentielle va mettre un terme à une situation de vide institutionnel, au plan strictement constitutionnel. Mais au-delà, l'on aura une image assez précise sur les grandes tendances politiques qui traversent la société. Celles-là sont autant de motifs de stabilité, d'autant que le scrutin devra définitivement régler la problématique de la représentativité à la tête de l'institution présidentielle et de proche en proche, au niveau de toutes les autres institutions, à l'image des pouvoirs législatif et judiciaire. De fait, les ingérences, telles qu'on pourrait les concevoir en période de crise, vont cesser. Mais cela ne signifie pas la fin des hostilités, si j'ose m'exprimer ainsi. Nous auront à affronter d'autres situations. D'autres formes de plans seront établis pour déstabiliser le pays. Ces officines connaissent bien la réalité. Mais l'unité du peuple et de son armée constitue la meilleure arme susceptible de déjouer les actions hostiles. On peut avoir des divergences politiques, mais pas pour affaiblir le pays. Cela pour dire que la présidentielle du 12 décembre prochain sera une réponse forte du peuple algérien.

Quel est votre avis sur les petits groupes d'individus qui tentent d'empêcher physiquement le processus électoral?

Le plan de sécurisation va mettre un terme aux agissements de certains qui veulent empêcher les autres d'accomplir leur devoir électoral. Cette attitude va à l'encontre de la volonté des citoyens. La démocratie garantit la liberté du peuple à choisir son président. Libre à chaque Algérien de voter ou pas, mais personne n'a le droit d'imposer son diktat aux autres. La justice et les services de sécurité sont là pour instaurer l'ordre.

Que risque l'Algérie si la crise institutionnelle venait à se prolonger?

Les risques économique, politique et social seront à l'ordre du jour. C'est un fait. Mais je me dois de vous dire ma conviction profonde que le peuple est mûr. Mais admettons que les choses se compliquent. Cela ouvrirait les portes à l'ingérence étrangère. Les officines que j'évoquais tout à l'heure, trouveront un terrain favorable pour semer la discorde et l'instabilité et pousser vers les affrontements. Il est vrai que personne en Algérie ne veut voir se confirmer ce scénario, mais le risque, je dois le dire, ne sera totalement exclu qu'à travers le processus électoral en cours. Celui-ci se conforte de jour en jour. Beaucoup de gens dans les wilayas de l'intérieur du pays me contactent, notamment des figures locales du Hirak pour me dire que la seule issue à la crise est la présidentielle. c'est ce qui explique mon optimisme.