Le président du Front du militantisme national (FMN), Abdellah Haddad, a estimé hier, à Oran que «seules» des élections présidentielles étaient à même de sortir le pays de la crise politique actuelle et d’éviter le passage par une période de transition. Au cours d’une rencontre sur le dialogue national et le rôle de la société civile dans la recherche d’une solution politique à la crise politique du pays, le président du FMN s’est dit «favorable à des élections présidentielles et législatives conjointes». Selon l’orateur, cette option permettra de «gagner du temps, d’éviter une période de transition, de garantir un taux de participation massif au scrutin et au Hirak de porter ses revendications devant des institutions élues de manière transparente et honnête». Abdellah Haddad a également salué l’institution militaire, qui protège le pays contre toutes les dérives, pour avoir écarté la «bande» qui gouvernait jusque-là le pays et «pris position pour le Hirak». Il a estimé qu’«aucune solution ne peut être trouvée sans dialogue», rappelant dans ce contexte que son parti a dialogué avec le panel pour le dialogue et la médiation, présidé par Karim Younès.

Enfin, Abdallah Haddad s’est dit également favorable au Hirak et fait siennes ses revendications, notamment en ce qui concerne le départ des symboles de l’ancien système, le départ de l’actuel gouvernement et la lutte contre les corrompus de tous bords.