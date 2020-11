Pour la seconde fois en une semaine et pour contenir la vague de contaminations qui frappent le territoire national en général et la wilaya de Bouira en particulier, la presse locale, en étroite collaboration avec les Scouts musulmans et la Sûreté nationale, organise aujourd’hui une opération de sensibilisation en direction des écoliers de la commune de Bechloul.

Pour rappel, les écoles Chararak et Mouhoub dans la commune de Bechloul, avaient été fermées, par mesure conservatoire, suite à l’apparition de cas suspects parmi les personnels de ces écoles. Après la reprise des cours, dans ces deux établissements primaires, le club de la presse locale, en commun accord avec l’association présidée par Salima Arrar, la direction des Scouts musulmans algériens et la Sûreté nationale ont rendu visite à ces deux institutions, pour y distribuer des kits hygiéniques, des bavettes, du gel hydro-alcoolique et des cadeaux, au profit des écoliers.

S’agissant toujours de la guerre contre le Covid-19, signalons que la résidence universitaire réquisitionnée pour recevoir les personnes auxquelles a été prescrit un confinement obligatoire, a reçu, hier, les premiers cas, au nombre de cinq.

Cette mesure, faut-il le préciser, a été prise localement par le wali, surtout qu’un bon nombre de personnes ne nécessitant pas une hospitalisation, rentrent chez eux, mais, respectent rarement les gestes barrières comme la distanciation sociale et le port de la bavette.