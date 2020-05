Cela n'était qu'une rumeur, mais qui avait tellement enflé que les chefs de familles ont pris d'assaut les supérettes pour faire les emplettes. Passer l'Aïd dans un confinement total était devenu une certitude ces derniers jours, surtout après que le ministre de la Santé a confirmé qu'une proposition dans ce sens a été suggérée au Premier ministère par le Comité scientifique et de suivi de la pandémie de coronavirus. Mais voilà que samedi dernier, Abdelmadjid Tebboune fait une annonce qui va surprendre plus d'un. Le président indique que les mesures de prévention actuellement observées seront maintenues sans aucun renforcement pour les deux jours de fête. C'est à l'issue de la réunion du Haut Conseil de sécurité que le président Tebboune a fait état du maintien des mesures en raison «de leur efficacité». Il a aussi appelé «à l'esprit de responsabilité de tout un chacun et à l'impératif du maintien d'un haut degré de vigilance pour garantir la sécurité de tous». La décision prise par Tebboune et les membres du HCS était inattendue car, il faut le rappeler, depuis le début de la crise sanitaire, toutes les démarches suivies par le président ou son gouvernement l'ont été dans le respect total des recommandations du Comité scientifique de suivi de la pandémie de coronavirus. Sauf pour cette fois. Pour quelle raison, le HCS a-t-il choisi d'épargner à l'Algérie de vivre l'expérience d'un confinement total surtout que le risque de contamination est très élevé durant les célébrations de la fête de l'Aïd El-Fitr avec les visites traditionnelles des proches, les regroupements en famille et les embrassades. Beaucoup de pays musulmans ont décidé d'observer le confinement général durant les fêtes. Cela sera, certes salutaire, mais la vraie question est: pour combien de temps? En fait, seule la conscience réelle des citoyens du risque et leur adoption volontairement des mesures de prévention et des gestes barrières permettront d'éviter la propagation de la maladie. Les familles doivent volontairement exclure l'échange de visites et surtout les embrassades, dans le cas contraire, aucun confinement ne pourrait éviter la hausse de contamination. Aujourd'hui et deux mois après l'apparition de ce virus qui a mis à l'arrêt le monde entier, il est clair que le citoyen doit se prendre en charge afin de reprendre sa vie normalement. L'Algérie qui souffrait déjà de difficultés financières, est dans une situation économique très peu reluisante en raison de la crise sanitaire. La machine doit impérativement être relancée, mais tout en préservant les vies humaines. Le gouvernement va mettre à la disposition du citoyen tous les moyens afin de se protéger du virus dont les masques qui seront produits localement avec une capacité d'au moins 7 millions par semaine, mais aussi les kits de tests rapides qui seront fabriqués à une cadence de 200 000 unités par semaine. Ce sont là des moyens que le gouvernement s'offre et qui vont lui permettre d'aller plus sereinement vers le déconfinement. Reste obligatoirement la mobilisation de tous. En ces temps de coronavirus, reprendre son train-train quotidien a un coût: celui de s'auto-imposer le respect de la distanciation et des mesures de prévention ainsi que l'intégration comme seconde nature, des gestes barrières.