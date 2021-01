La reprise des vols intérieurs depuis quelques jours à l'aéroport Abane Ramdane-Soummam de Béjaïa n'a pas fait que des heureux. Plus particulièrement à Béjaïa, un mécontentement s'est généralisé, notamment en ce qui concerne la programmation des vols et les horaires retenus. C'est le constat que nous avons eu à vérifier lors de notre déplacement sur les lieux. Les vols ont certes, repris. Des dessertes internes sont assurées vers le sud du pays par Tassili Airlines et vers la capitale par Air Algérie à raison de deux vols par semaine. L'un le mardi à 10 h 55 et l'autre le jeudi à 16 h 30. Mais cela reste loin d'accommoder les voyageurs partant de Béjaïa à destination de la capitale.

Si pour les dessertes vers les villes du Sud, à savoir Hassi Messaoud et Hassi R'Mel, tout parait normal, c'est loin d'être le cas pour la desserte vers Alger. Celle-ci est jugée «inadéquate», notamment pour les habitants de la wilaya de Béjaïa.

«On a l'impression que ce sont des vols programmés spécialement pour les habitants de la capitale. Partir à Alger au milieu et à la fin de la journée, n'intéresse pas beaucoup de monde ici à Béjaïa», indique ce banquier de Béjaïa, qui estime que « cette programmation est beaucoup plus intéressante pour les habitants de la capitale».

Outre l'horaire des vols qui n'arrange pas les hommes d'affaires et les voyageurs de Béjaïa, il y a lieu de relever également le choix porté sur les journées de mardi et jeudi. Pour les opérateurs économiques et les simples voyageurs il serait plus judicieux de programmer des vols pour la journée de dimanche et de préférence le matin avec un vol retour d'Alger dans la soirée du même jour et surtout le jeudi pour permettre aux gens de rentrer le week-end chez eux à Béjaïa. «Avec la programmation actuelle, les voyageurs de Béjaïa vont se tourner vers la Sntf, qui propose des navettes plus intéressantes», fait remarquer un citoyen rencontré à l'aéroport venu s'enquérir de la programmation retenue. Il est mécontent. Comme lui, beaucoup d'autres le sont et souhaitent qu'Air Algérie soit sensible à leur demande pour assurer des navettes vers la capitale de manière plus efficace et pourquoi pas vers d'autres villes du pays comme Oran, Constantine et Annaba.

À noter que l'aérodrome de Béjaïa a été baptisé par décret présidentiel au nom de Abane Ramdane, en 1999. Cette infrastructure aéroportuaire dispose d'une aérogare d'une capacité d'environ 800 passagers/jour. L'aéroport Abane-Ramdane a été rouvert en 2009 après des travaux de lifting. Ces travaux de réfection ont concerné la piste d'atterrissage, qui s'étend sur 2 400m de longueur et 45m de largeur, comportant l'élargissement des deux bretelles de 23m de large, mais aussi de la voie de circulation et de l'aérogare. L'aéroport de Béjaïa avait un nouveau statut, celui d'aéroport international de catégorie B, décidé par décret ministériel, dont la promulgation est intervenue juste après la réouverture de cette infrastructure aéroportuaire, d'une capacité de 500000 passagers par an. Actuellement, elle ne tourne pas à plein régime, en raison de l'absence de liaisons internes vers les grandes villes du pays, comme Alger, Oran et Constantine. Les passagers habituels vous rappelleront la belle époque durant laquelle on pouvait se rendre à Alger par avion et dans la même journée