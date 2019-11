La Protection civile voit ses missions s’élargir de plus en plus. Si au départ, ce corps était voué à la lutte contre les incendies, de nos jours les pompiers sont sollicités de partout.

Le transfert des malades, l’intervention dans les sinistres de toute nature, la prévention contre les risques d’accident domestique, l’assistance aux personnes sans domicile fixe, l’internement des malades mentaux, les interventions en milieux périlleux…sont autant de missions affectées à un corps dont la réputation dépasse nos frontières. Pour répondre à toutes ces sollicitations, la direction a mis en place des équipes spécialisées. Lors de la noyade du pompier feu Achour emporté par une crue, la protection civile de Bouira a fait appel à des plongeurs, des spéléologues de ses unités. En ce début d’hiver, les pompiers mènent une campagne de sensibilisation contre les risques et les dangers des émanations de gaz carbonique. En plus du travail de proximité au niveau de toutes les unités, la protection anime une émission sur la radio régionale pour donner les consignes aux utilisateurs des appareils de chauffage. Cette campagne périodique s’ajoute aux autres missions quotidiennes que sont les interventions sur les axes routiers en raison des accidents. Auparavant la direction de la protection de Bouira avait organisé un regroupement national sur la gestion des risques qui a succédé à une mégamanœuvre à laquelle a participé la communauté européenne représentée par la France, le Portugal, l’Italie, l’Espagne et pour le continent africain la Tunisie. Le travail autour de la gestion des risques s’inscrit en droite ligne avec les recommandations faites lors du Séminaire national organisé par le ministère de l’Intérieur en 2018 à Alger. Réalisé par des ingénieurs et techniciens pompiers, le travail est une informatisation du plan Orsec et son actualisation permanente au jour le jour grâce au réseau informatique. Il s’agit d’un portail Orsec avec plusieurs paramètres dont un serveur de cartographie. Chaque membre du plan Orsec de wilaya, voire les 12 modules disposeront à l’avenir d’une carte spécifique à leurs secteurs respectifs. Cette carte, qui permet d’informatiser les méthodes de travail sera superposée, à d’autres pour définir les points sensibles pour chaque intervenant. La DTP, le transport, l’agriculture… mais aussi et c’est la nouveauté pour le plan Orsec, des organismes comme l’ADE, les forêts, la SDC… sont impliqués au même titre que les représentants des 14 modules du plan. Parce que le système est interactif et que chaque intervenant dispose d’un code d’accès, ce portail restera ouvert et actualisable au quotidien.