La route la plus meurtrière de la wilaya de Tizi Ouzou n’est autrUne véritable sonnette d’alarme a été tirée, hier, par les responsables de la Protection civile de la wilaya concernant la recrudescence, de manière très inquiétante, des accidents de la circulation depuis le 1er janvier 2019. Une hausse du nombre de morts et de blessés sur les routes, qui doit pousser toutes les parties concernées à lancer une véritable réflexion sur les moyens à mettre en œuvre pour faire face au terrorisme routier. Cette réaction de la part des responsables de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou fait suite à l’établissement du bilan global du nombre d’accidents de la circulation qui se sont produits dans les quatre coins de la wilaya de Tizi Ouzou, depuis le 1er janvier 2019 jusqu’à hier.

Il s’agit de chiffres alarmants qui donnent froid dans le dos. Ainsi, les chiffres en question récapitulant le nombre d’accidents ayant eu lieu dans la wilaya de Tizi Ouzou depuis le 1er janvier 2019 au 10 février 2020, font état de pas moins de 1 852 accidents ! Suite à la survenue de ces accidents de la circulation, pas moins de 45 personnes ont trouvé la mort alors que l’on dénombre 2 145 blessés durant la même période. Le nombre d’accidents dans la wilaya de Tizi Ouzou ne cesse d’aller crescendo, selon les responsables de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont précisé que le dernier bilan rendu public, hier, montre une hausse, en matière d’accidents de 7 % par rapport à la période située entre le 1er janvier et le 31 décembre 2018.

La route la plus meurtrière de la wilaya de Tizi Ouzou n’est autre que la RN 12 reliant la ville de Tadmaït à l’ouest vers Yakouren à l’Est, en passant par Draâ Ben Khedda, Tizi Ouzou et Azazga.

Plus de 40 % des accidents de la circulation qui se produisent dans la wilaya de Tizi Ouzou sont enregistrés sur la RN 12, ont également rappelé les responsables de la Protection civile de la wilaya de Tizi Ouzou qui ont précisé que c’est sur cette route aussi que les accidents mortels sont les plus fréquents. C’est d’ailleurs sur ce tronçon routier qu’a eu lieu l’accident dramatique d’un bus, le 19 décembre dernier, et qui avait fait cinq morts et plus de 35 blessés. La RN 12 présente de nombreux points noirs à l’instar des tançons situés à l’entrée et à la sortie de la ville de Draâ Ben Khedda, le virage de la mort situé sur la rocade Nord, le tronçon qui se trouve avant la déviation qui mène vers Makouda-Tigzirt.

Les autres endroits de la RN 12 où les accidents sont presque quotidiens sont le tronçon Tizi Ouzou-Oued Aïssi ainsi que le lieudit Chaoufa, à mi-chemin entre la ville de Tizi Ouzou et Azazga. Incontestablemenet, le facteur humain est la première et principale cause de la survenue de la majorité écrasante des accidents.

Les négligences, parfois aux conséquences fatales des conducteurs, se manifestent le plus souvent par d’abord et avant tout l’excès de vitesse et le non-respect du Code de la route, notamment les plaques de signalisation limitant la vitesse.

D'autres facteurs ne sont pas étrangers à cette situation alarmante qui endeuille des dizaines de familles chaque année. On peut citer par exemple la conduite en état d'ivresse, l'état parfois catastrophique de certains tronçons routiers, l'absence d'éclairage public, notamment tout au long de la RN 12 qui est censée être une autoroute théoriquement… Malheureusement, toutes les campagnes de sensibilisation lancées régulièrement par toutes les parties concernées, aussi bien au chef-lieu de wilaya, dans les localités de l'intérieur que dans les établissements scolaires, n'ont guère contribué à endiguer cette escalade du terrorisme routier.