Les services techniques de prévention de la Protection civile ont effectué «plusieurs visites de prévention et sécurité» au niveau des établissements scolaires et centres d’examen de fin d’année, a indiqué, mercredi dernier, un communiqué de cette institution.» Dans le cadre du dispositif de prévention et de sécurisation des examens scolaires de fin d’année 2019-2020, (BEM et bac), les services techniques de prévention de la direction générale de la Protection civile, ont effectué plusieurs visites de prévention et de sécurité au niveau de l’ensemble des établissements scolaires et centres d’examen, désignés pour accueillir les examens scolaires précités», précise la même source. Le but de ces visites est de «veiller à leur conformité aux normes de sécurité ainsi que les mesures préventives liées à la pandémie coronavirus (Covid-19) et de garantir, de la sorte, la protection des élèves et du personnel enseignant», est-il ajouté. Par ailleurs et dans le cadre de la prévention, «les unités de la Protection civile ont effectué plusieurs opérations de désinfection à travers 4 757 centres d’examen désignés pour accueillir les élèves et 153 centres désignés pour le processus de correction.En plus des visites de prévention visant la sécurisation de ces lieux, un dispositif opérationnel composé de 18 319 agents d’intervention, 1 415 ambulances et 886 engins anti-incendie, sera mis en place». Le déploiement de ce dispositif vise à prendre en charge l’ensemble des préoccupations liées à la sécurité des élèves et du personnel d’encadrement», a souligné la Protection civile.