Les appréhensions d'une sécheresse s'est presque dessinée dans les cieux, notamment dans les wilayas de l'est du pays où l'agriculture constitue un facteur très important de son développement. De Souk Ahras, Batna et Khenchela Guelma, Skikda en passant par Annaba et El Tarf entre autres wilayas de la région est du pays, les fellahs redécouvrent la joie des pluies, après deux mois sans précipitations. Agriculteurs et éleveurs restent si confiants, car la campagne des labours-semailles, à travers les plaines de ces wilayas, est sauvée. Nombreux sont les agriculteurs qui ont manifesté une folle joie après ces dernières précipitations. Ils espèrent que les chutes continuent pour sauver la saison agricole de la sécheresse qui la guette. Quant aux céréaliers, ils demeurent les plus heureux et soulignent déjà que les quantités de pluie de ces derniers jours, même insuffisantes, peuvent donner un peu de tonus au sol pour recevoir les semences et les aider à germer.

Notons que près de 60% des terres sont réservées à la culture de l'orge et du blé tendre et dur qui demeurent les plus dominants. Tel le cas des wilayas d'Oum El Bouaghi, Batna, Khenchela et Guelma où le créneau de la céréaliculture se taille la part du lion.

Le reste des terres agricole est réservé aux petits étendues pour l'avoine. Quant aux récoltes, elles restent largement tributaires de la pluviosité, que les agriculteurs souhaitent être meilleure, pour le rendement escompté.

De même pour les éleveurs, des pâturages à l'abandon sont un souci majeur. Les abondantes précipitations font pousser l'herbe. C'est une jolie pluie qui n'a pas occasionné de dégâts et qui tombe davantage qu'à un mois de novembre classique, c'est une bonne chose. Deux jours de pluies sans arrêt ont permis le remplissage des étangs des zones humides de la wilaya d'El Tarf, presque à sec depuis l'été, attirant, comme de coutume, de nombreuses espèces d'oiseaux migrateurs, à l'image du lac des Oiseaux. Aujourd'hui, les agriculteurs ne demandent pas autant. La Providence a exaucé leurs voeux.

La satisfaction est perceptible chez les fellahs d'Annaba qui, suite à ces chutes de pluie, tablent sur une bonne récolte de différents produits. Ces derniers étaient tributaires de l'abondance des eaux pluviales.

Les fortes pluies des deux derniers jours sont le signe évident d'une terre gorgée d'eau et ce sont ces flaques qui se forment ici et là. De quoi mettre du baume aux coeurs des agriculteurs, jusque-là inquiets de la sécheresse des mois précédents. Maintenant, c'est un grand réconfort qui été apporté au sein de la communauté des agriculteurs de l'est du pays.

Pour eux, la saison est sauvée et on peut entrevoir des rendements appréciables, toutes cultures confondues, telles l'oignon et la pomme de terre, sans oublier les agrumes, comme les oranges dont le goût n'en sera que plus exquis. Avec l'arrivée de ces pluies le temps est donc aux labours et aux semailles, à travers tout l'est du pays, les engins agricoles ont investi les terres agricoles, tel un grain de beauté, sur des étendues de centaines d'hectares. Si les fortes pluies et grêles, accompagnées de vents très violents, font râler les citadins, cette bénédiction de Dieu a fait le bonheur des agriculteurs des wilayas de l'est du pays. À Souk Ahras, Batna, Khenchela ou encore Oum El Bouaghi, Tébessa, El Tarf, Annaba et Guelma entre autres, on salue la venue de l'eau du ciel. Ils n'ont plus à se plaindre. Maintenant, il leur incombe de travailler afin d'assurer une abondance et une diversification de produits agricoles, car, les jours à venir seront également bien arrosés puisque, selon le bulletin météo spécial (BMS) émis par l'Office national de la météorologie, des pluies, parfois sous forme d'averses orageuses accompagnées localement de chutes de grêle avec des rafales de vent, sont signalées sur plusieurs wilayas du Centre et de l'Est. Sont concernées par ces pluies entre autres wilayas: Annaba, El Tarf, Souk Ahras, Guelma, avec des quantités variant entre 30 et 50 mm et pouvant atteindre ou dépasser localement 60 mm.

Une aubaine pour les professionnels de la terre pour s'adonner à une agriculture, tant revendiquée, en l'absence de pluies.