La peur est contagieuse. Le corona est dangereux pour les humains, mais fatal pour l’économie ! Le monde économique risque l’effondrement.

Le nombre de personnes touchées par ce virus s’élève à plus de 110 564 cas, près de 3 862 personnes décédées dans le monde. Ils sont recensés dans plus de 96 pays, dont neuf pays africains. Des entreprises internationales ont subi des conséquences dont les pertes sont inévitables. Ce virus mortel continue de faire des dégâts dans le monde, en Europe comme en Asie, le bilan chiffré donne des sueurs froides. La Chine vient en tête de liste avec plus de 80 700 cas, dont 3 119 décès, suivie de l’Italie avec 7 375 cas et plus de 365 morts. En France le nombre de personnes contaminées dépasse les 1120, dont 19 décédés. Les pays les plus touchés après la Chine et l’Italie sont l’Iran (7 161 cas dont 595 nouveaux, 237 décès), la Corée du Sud (7 382 cas dont 69 nouveaux, 51 décès). Certains pays ont suspendu les liaisons aériennes et ferroviaires avec l’extérieur et ont même interdit la venue des touristes étrangers. Dans ce même cadre, on note que dans les pays les plus touchés par cette épidémie, les écoles ont fermé, les vols sont suspendus, les matchs sont reportés, les spectacles annulés et les rassemblements sont désormais interdits.

En Europe, l’Italie est le pays le plus touché, il a désormais mis un quart de sa population en quarantaine, une mesure inédite décidée par Rome pour tenter d’endiguer la maladie qui a contaminé plus de 109000 personnes dans le monde et fait un premier mort sur le continent africain. L’Egypte a annoncé avant-hier le premier décès en Afrique lié au nouveau coronavirus dans le sud-est du pays, tandis qu’un bateau de croisière sur lequel 45 cas avaient été détectés était évacué à Louxor, dans le Sud. «Un ressortissant allemand âgé de 60 ans, admis à l’hôpital public de Hourghada le 6 mars et testé positif au nouveau coronavirus, le lendemain est mort», avaient indiqué les autorités égyptiennes. En Arabie saoudite, les écoles ont fermé temporairement. Et à Moscou, quiconque ne respecterait pas les mesures de quarantaine risque désormais jusqu’à cinq ans de prison. On note, en outre, que l’impact sur l’économie est inévitable sur les flux mondiaux d’investissements étrangers directs. Une étude de la Conférence des Nations unies pour le commerce et le développement (Cnuced), a tiré la sonnette d’alarme. Selon les prévisions établies par la Cnuced, l’épidémie aura un «impact inévitable sur les IED, un terme qui désigne les investissements par lesquels une entreprise résidente dans un pays acquiert un intérêt durable dans une entité résidente dans un autre pays». Elle a chiffré le ralentissement économique lié au coronavirus et s’attend à ce que la croissance annuelle du produit intérieur brut (PIB) mondial soit réduite de -0,5% si l’épidémie est maîtrisée au cours du premier semestre, et de -1,5% en cas de scénario dramatique.