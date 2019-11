Les dernières intempéries qui se sont abattues sur le pays ont montré de grandes failles dans la réalisation des projets de routes et des ouvrages y afférents. Sur les chemins carrossables et dans les villes, les travaux réalisés ont montré leurs limites. Pis encore, ces imperfections ont même provoqué la perte de vies humaines.

Trois exemples montrent, si besoin, cette faillite. A Tigzirt, la ville a été emportée par les eaux diluviennes quelques heures seulement après l’arrivée des averses. Les averses tombées durant la nuit ont laissé des dégâts énormes dans les voies automobiles et les trottoirs. Dans la matinée, les citoyens ont retrouvé non pas une ville, mais un ensemble de marées qui débordent souvent sur les trottoirs. Le centre-ville est toutefois le plus touché. Une rivière située sur les hauteurs déborde à chaque pluie pour laisser son lit prendre la place du marché. Après quelques heures de pluies, ce lit déborde en descendant les escaliers qui donnent sur le centre-ville au niveau de la salle de cinéma.

Durant ces derniers jours, les rues de cette ville ressemblaient plus à des rivières qu’à des voies pour piétons. Parallèlement à ces averses qui font déborder les cours d’eau, il faut également signaler le travail bâclé des services concernés. Lorsque tombe la pluie, les eaux pluviales sont censées être évacuées par les avaloirs et autres voies aménagées à cet effet. Mais, hélas, ces derniers sont souvent bouchés. Ce qui laisse les torrents couler à même les chaussées en débordant sur les trottoirs. Ainsi, durant les jours de pluie, les rues de Tigzirt, sont impraticables. Les piétons doivent cesser de marcher ou éventuellement chercher d’autres issues en passant par d’autres ruelles situées plus haut dans l’extension de la ville nouvelle.

Le deuxième exemple est donné par la commune de Boudjima qui s’est vue coupée du monde dès les premières pluies. Un glissement de terrain qui n’a pas arrêté d’avertir depuis plusieurs années a fini quand même par provoquer la fermeture de l’axe routier reliant cette commune au chef-lieu de wilaya. Pourtant, les élus des deux communes de Makouda et Boudjima traversent quotidiennement ce tronçon sans pour autant faire pression sur les services concernés pour entamer les travaux de confortement. Aussi, après plusieurs années et maintes réclamations des populations, la catastrophe est survenue. La route est fermée empêchant ainsi des milliers de pères de familles de rejoindre leurs lieux de travail. Le transport a été rétabli par des citoyens qui ont fait quelques replâtrages, mais le retour des pluies est désormais synonyme d’enclavement.

Le troisième exemple et c’est le plus dramatique est la route coupée par un oued à Bouzeguène. Là, on déplore la perte d’une vie humaine. Selon les citoyens de la région, les travaux de réfection du pont qui traverse cette rivière ont été inscrits il y a plus d’une année. Mais, le lancement des travaux n’a pas été effectué par les services concernés. Ce qu’a dénoncé l’APW de Tizi Ouzou dans une déclaration rendue publique avant-hier.