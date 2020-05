Le débat et l'enrichissement en cours à travers des propositions de la mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle vont dans le bon sens, surtout que beaucoup de partis politiques et les forces de la dynamique civique essayent d'apporter leur contribution en suggérant des lectures et des correctifs à la mouture proposée par la Présidence pour enrichissement.

Des approches se font exprimer par rapport à la mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle, des lectures qui vont parfois dans le sens contraire du contenu de ladite mouture sont suggérées par certains partis politiques et des personnalités nationales. Le débat est fait pour ça, autrement, l'appellation même de la mouture de l'avant-projet n'aurait pas lieu d'être. Des explications et formulations sont proposées dans le but d'avoir plus de clarté et de visibilité quant à la nouvelle Constitution que le peuple vise à asseoir dans la perspective d'opérer le changement escompté et les réformes tant souhaitées. Le gouvernement est dans une situation qui le rend responsable de la gestion de cette opportunité de débat autour de l'avant-projet de la révision constitutionnelle. Le premier rôle à assumer est celui de rendre le débat de plus en plus public pour qu'il puisse bénéficier de l'adhésion en matière de participation dans la dynamique de son enrichissement. Une autre mission qui incombe au gouvernement et les structures dont la médiatisation relève de ses prérogatives, c'est d'assurer le débat contradictoire et permettre aux dynamiques civiques et les forces émanant de la classe politique nationale de refléter leurs avis et les développer. Le plébiscite doit être accompagné de mesures concrètes en matière d'ouverture d'un débat sérieux, serein, mais profond sur toutes les modalités qui animent la mouture de l'avant-projet de la Constitution. Ce sont là les garanties d'une opération d'importance, à savoir débattre le fond et la forme de la mouture de l'avant-projet de la révision constitutionnelle.

L'enjeu est crucial, le contexte doit favoriser un climat d'échange et de débat contradictoire, voire public même. Ce sont ces phases ultimes et nécessaires qui mèneront vers la phase décisive du référendum. Le référendum n'est que l'aboutissement de ce processus consistant à mettre en place toutes les conditions et tous les moyens susceptibles d'enclencher l'amorce d'une véritable dynamique de changement constitutionnel.

La démarche référendaire est la pierre angulaire de l'exercice démocratique, elle favorise la transparence dans les débats et dans les suggestions de l'ensemble de la classe politique, des dynamiques de la société civile et des personnalités nationales. C'est une garantie même pour la réussite du processus référendaire en la matière.

La révision constitutionnelle n'est pas en soi la clé de voûte, c'est le processus de transparence dans les débats et les échanges sans limites sur la nature et le fondement de la Loi fondamentale, qui est important et nécessaire étant donné que le principe du recours à la «vox populi» via un référendum aura à statuer et déterminer le chemin et la voie que le peuple voudrait emprunter et le sens qu'il voudrait donner à sa future Constitution.

Le référendum est une donne irréversible, c'est une réalité que le principe démocratique impose comme critère de la souveraineté populaire. Cette souveraineté doit être consacrée par un processus que les pouvoirs publics doivent garantir et protéger même.