Depuis l'ouverture démocratique ayant succédé aux événements d'octobre 1988, le mouvement associatif a connu une explosion spectaculaire et ce, dans les quatre coins du pays. Des milliers d'associations ont vu le jour un peu partout. Qu'il s'agisse d'associations culturelles, sociales, caritatives, religieuses, sportives ou encore corporatives, ces dernières ont joué un rôle très important pour faire avancer les choses dans plusieurs domaines. Au volet caritatif, personne ne peut nier qu'une grande partie de ces associations a contribué, de manière conséquente, chacune dans le domaine qui est le sien, sans pour autant se substituer à l'Etat.

Les deux parties ont travaillé, dans bien des cas en étroite collaboration et de concert. L'Etat a joué son rôle en subventionnant et en assistant ces associations qui ont, pour leur part, campé le rôle de véritable courroie de transmission avec la société. Les associations ont également investi le terrain de fort belle manière. Dans les années 90, des villages entiers de la Kabylie, qui n'ont jamais abrité ne serait-ce qu'une infime activité culturelle, se sont complètement métamorphosés grâce à la création d'associations culturelles et ont lancé de front plusieurs chantiers culturels, initiant même des festivals culturels qui prennent en considération les spécificités de chaque localité.

Certains de ces festivals ont survécu à toutes les tempêtes et à toutes les difficultés, et se tiennent toujours jusqu'à nos jours, à l'instar des festivals de la poterie, du bijou, racont'art, de la robe kabyle, etc. Ce sont les associations culturelles qui ont été les premières à lancer l'enseignement de la langue amazighe au début des années 90, bien avant qu'il ne soit introduit officiellement dans le système éducatif algérien, en septembre 1995 après la grève du cartable initiée par le Mouvement culturel berbère. L'exemple de la réussite de l'association «Idlès» est l'un des plus édifiants et qui illustre parfaitement le rôle prépondérant assuré par le mouvement associatif qu'on retrouve aussi dans le domaine des actions humanitaires et caritatives.

Les associations de personnes handicapées ou d'autres spécialisées dans les maladies chroniques, comme le cancer ou autres ont été d'un secours indéniable pour des millions de malades démunis qui se retrouvent dans la solitude absolue et sans le sou pour pouvoir se prendre en charge médicalement. Il a suffi à ces derniers de frapper aux portes de ces associations, pour ne plus se sentir seuls et surtout pour bénéficier des soins nécessaires grâce à la prise en charge assurée par le mouvement associatif. En plus des subventions de l'Etat, ces associations bénéficient régulièrement des dons de bienfaiteurs, faut-il le rappeler. Il en est de même pour les associations sociales, lesquelles mettent le paquet pendant chaque mois de Ramadhan, en organisant les fameuses campagnes de solidarité en faveur des familles démunies, avec notamment l'octroi de couffins alimentaires mais aussi l'organisation des repas collectifs gratuits. Dans le domaine sportif également, les associations ont joué un rôle capital, aussi bien dans les villes que, les villages où les sports étaient quasiment inexistants auparavant. Grâce aux associations, les enfants des villages ont découvert plusieurs disciplines sportives et se sont mis à suivre des séances d'entraînement et une partie parmi eux a fini par participer à des compétitions nationales et même internationales, en y jouant les premiers rôles. Mais avec le temps, l'engouement des débuts des années 90 s'est estompé un peu ou du moins en partie. Pas mal d'associations ont fini par mettre la clé sous le paillasson. D'autres, plus coriaces, ont résisté et ont affronté la difficulté contre vents et marées. Elles ont continué à activer, en dépit de tous les obstacles que leurs animateurs rencontrent sur le terrain. Aujourd'hui, les associations, qui restent encore présentes sur le terrain, sont celles qui ont été lancées sur des bases solides et avec conviction. Avec constance, elles ont poursuivi leur petit bonhomme de chemin, sans se lasser. De l'avis de nombreux observateurs, l'Etat devrait procéder à la réorganisation du mouvement associatif, en lui redonnant un nouveau souffle, mais aussi en se montrant plus exigeant concernant l'obligation à ces associations de rendre des comptes, après avoir bénéficié de subventions. Les mêmes observateurs insistent sur la nécessité de mettre en avant la qualité du travail accompli par les associations, ce qui est beaucoup plus important que l'aspect quantitatif. Dans bien des cas, ce que réalise une seule association en une année dépasse de loin ce que font plusieurs associations en 10 années. L'heure est peut-être aux bilans, après 30 ans de vie d'un mouvement associatif qui a plus que jamais besoin d'un coup de fouet, voire d'être secoué pour qu'un nouveau souffle lui soit donné.