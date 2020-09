Il n'est nul besoin d'être économiste ou expert en la matière, pour comprendre que le pays se trouve devant une phase économique difficile à franchir. Point n'en faut, un simple tour d'horizon, c'est le cas de le dire, sur la baie d'Alger qui, jadis, «grouillait» de bateaux en rade attendant «sagement» une place pour accoster sur les quais d'Alger, pour décharger leurs cargaisons destinées à alimenter entreprises et divers chantiers disséminés à travers tout le pays, pour s'en apercevoir.

Hier matin, à peine deux navires solitaires étaient ancrés en rade d'Alger alors qu'un troisième, plus petit, manoeuvrait indolemment autour. C'est là une triste image qui persiste depuis plusieurs semaines, voire des mois.

En effet, l'impact de la pandémie du coronavirus (Covid-19) sur l'économie nationale et la situation sanitaire dans le pays, ont sans nul doute, influé négativement sur les entreprises, les PME/PMI, les professions libérales et les petits métiers et autres secteurs économiques plus ou moins importants, mais fournisseurs d'emplois et d'occupation pour la masse populaire.

Tout récemment, un Conseil des ministres avait examiné les programmes de relance et de développement de certains secteurs économiques, tout comme il a.

apprécié l'évolution de la situation sanitaire nationale liée à l'évolution de la pandémie et aux mesures à prendre pour juguler ses effets, notamment sur le secteur économique. Les résultats de travaux de la commission d'évaluation des incidences économiques et sociales causées par la crise sanitaire (Covid-19), dont la mise en place a été décidée par le président de la République, Abdelmadjid Tebboune, et qui regroupe les partenaires sociaux et les opérateurs économiques, ont convergé vers une démarche méthodologique partagée et sur l'identification d'axes de travail regroupant une série de mesures destinées à préserver l'emploi et à promouvoir les activités des entreprises.

Il est utile de relever que la relance et le développement des activités du secteur de l'agriculture et du développement rural a tenu le haut des consultations définissant les différentes actions du programme prioritaire dont l'échéance s'étale entre le 2ème semestre 2020 et la fin de l'année 2021, ainsi que les actions transversales à caractère continu du programme à moyen terme 2020-2024.

Concernant les incidences économiques et sociales causées par la crise sanitaire, le président de la République a fait observer que la sphère économique était dans l'attente de «facilitations de l'action entrepreneuriale et d'accompagnement» dans le dépassement des effets induits par la stagnation actuelle conséquente de la crise sanitaire.

Ainsi, le paiement des charges financières et des obligations fiscales et parafiscales dues par les opérateurs économiques pour la période correspondant à la période de confinement, a été gelé. Aucune sanction ou paiement de pénalités ne sera exigé de ces opérateurs durant cette période, a recommandé le président de la république.D'autre part, les ministères concernés sont chargés d'instruire les banques, l'administration des impôts et celle relevant du ministère du Travail, de cette décision majeure. Il a été également décidé d'une évaluation rigoureuse des préjudices subis et des manques à gagner enregistrés par les opérateurs économiques, en particulier les petites et moyennes entreprises, et les petits métiers. Cette évaluation devra s'effectuer dans un cadre transparent et éviter de fausses déclarations.

On ne saurait ignorer l'importante décision de solidarité d'octroyer une allocation d'aide financière destinée aux petits métiers (taxieurs, coiffeurs, et autres) d'une valeur de 30 000 dinars, pendant une période de trois mois, sur la base d'une évaluation rigoureuse de la situation de chaque corporation, pendant les quatre derniers mois. Un décret exécutif devait d'ailleurs être pris à ce sujet avant la fin du mois de septembre.

Pour sa part le ministre des Finances a été instruit de notifier le secteur bancaire pour s'assurer de la mise en oeuvre des mesures préventives de facilitation des financements déjà prises au niveau de la Banque d'Algérie.