La couverture médiatique algérienne du déroulement du scrutin présidentiel à l’étranger a été émaillé par des tensions perceptibles. Certains journalistes ont en effet, fait l’objet d’attaques verbales (insultes) alors qu’ils couvraient «l’événement». Mardi dernier, c’est un correspondant permanent de la Radio nationale à Bruxelles, Habib Bensafi, qui a fait l’objet d’une agression en plein travail, s’est indignée la direction générale de la radio, via un communiqué. «Des individus, dirigés par une personne identifiée par notre correspondant, l’ont copieusement insulté et lui ont adressé les incivilités les plus ignobles, à sa sortie du consulat d’Algérie à Bruxelles où il accomplissait son travail», lit-on sur le document. «A l’instar des 15 envoyés spéciaux et correspondants permanents qui couvrent, de la manière la plus professionnelle, le déroulement du scrutin auprès de notre communauté établie à l’étranger», a ajouté le communiqué. La Radio algérienne a, dans ce sens, condamné «avec la plus grande fermeté de tels agissements indignes émanant de personnes qui n’ont absolument rien à voir avec notre communauté établie à l’étranger», «dont l’esprit patriotique et le sens de l’intérêt général les amènent sans aucun doute possible à réprouver ces agissements contraires au bon usage de la liberté de conscience», ajoute la même source, relevant le «droit fondamental de voter librement». Enfin, le communiqué conclut; «Cette agression subie par notre correspondant à Bruxelles ne restera pas sans suites». D’ailleurs la direction prévient que «la Radio algérienne se réserve le droit d’engager, à travers les canaux habilités, des poursuites judiciaires pour faire la lumière sur ce condamnable incident». Pour faire un petit rappel des faits, les incidents de ce genre se sont faits, récurrents il faut le dire, en marge du lancement du processus de vote, qui s’est amorcé à l’étranger. Les fermes opposants à ce scrutin relevant de la diaspora algérienne à l’étranger se sont rassemblés devant les centres de vote installés dans différentes villes étrangères pour contester la tenue de cette élection. Les manifestants scandaient des slogans hostiles, à ce processus électoral en adressant des joutes verbales à ceux qui ont voté. Cependant, aucune violence portant atteinte à l’intégrité physique de ces personnes n’a été signalée.