Les populations de la région de Ouaguenoun vivent ces derniers jours une véritable psychose à cause de l’apparition des cas de rage chez les animaux domestiques. Beaucoup de parents tirent la sonnette d’alarme sur le danger qui pèse sur les écoliers essentiellement et toutes les personnes en général. En cause, des animaux domestiques, à l’instar des chiens, sont porteurs du virus de la rage avec un grand risque de transmission vers les sujets humains par voie de morsure. Les

services de la commune sont sur le qui-vive bien que cela ne semble pas rassurer les citoyens qui redoublent de vigilance par leurs propres moyens.

En fait, les citoyens comme les responsables locaux n’ignorent point que la cause principale de cette situation est incontestablement la prolifération des décharges sauvages. Ces dernières années, des milliers de décharges sauvages sont signalées à travers les routes et à proximité des villages. Comme première conséquence, ces lieux d’insalubrité attirent de plus en plus les animaux sauvages comme les chacals. Ces derniers viennent à la recherche de nourriture qu’ils trouvent à profusion dans ces décharges. Aussi, la rencontre devient inévitable entre les animaux sauvages et les animaux domestiques qui s’en trouvent également attirés. Les morsures sont ainsi une voie de transmission du virus entre les deux catégories

Ainsi, aujourd’hui, les animaux domestiques comme les chiens sont souvent porteurs de cette maladie mortelle qu’est la rage. Ces derniers, une fois atteints, transmettent le virus aux humains par des morsures. C’est pourquoi, non seulement à Ouaguenoun, mais dans toute la wilaya, la rage est une résultante de la prolifération des décharges sauvages. Résoudre ce problème d’hygiène est la solution idoine pour parer à ces risques qui apparaissent souvent à travers les communes

Mais hélas, les services concernés à travers les communes adoptent la solution la plus facile et la moins efficace. Les services d’hygiène procèdent souvent à des campagnes d’abattage de chiens errants croyant avoir réglé le problème alors que ce n’est pas le cas. D’ailleurs, les populations ne croient plus à cette solution qui ressemble plus à une volonté de dégager la responsabilité plutôt qu’autre chose. L’abattage des chiens errants n’a jamais été une solution tant que les lieux qui les attirent ne sont pas éradiqués.

Enfin, il convient aujourd’hui de tirer la sonnette d’alarme sur les dangers qui guettent les populations de la wilaya de Tizi Ouzou. Les décharges sauvages qui se comptent par milliers ne sont pas uniquement porteuses de risques de rage mais bien d’autres maladies plus dangereuses. La multiplication de ces lieux insalubres est source de maladies bien diverses car elles n’attirent pas que les chacals, mais aussi des rats et autres rongeurs porteurs de maladies aussi dangereuses. Les décharges sauvages ne sont pas seulement un problème environnemental, mais aussi un problème de santé publique.