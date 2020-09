Le processus politique en cours est en phase de secréter des mécanismes qui influeront sur la future pratique politique et sociétale.

Il s'agit d'un processus se référant à une dynamique de changement et de renouveau qui est visible au sein de la société, une société de plus en plus exigeante dans sa démarche revendicatrice et de mobilisation sur les questions qui ont trait à ses préoccupations politiques, économiques, sociales et culturelles. Il s'agit d'une démarche de changement visant toutes les structures du pays, c'est-à-dire une démarche systémique.

Le référendum sur la révision constitutionnelle est aussi un pas qui aura son poids quant à la transformation de la pratique politique de fond en comble. C'est une réalité irréversible, étant donné que le processus politique en soi est une dynamique contradictoire dégageant ses propres exigences, reflétant de la sorte la nouvelle reconfiguration en cours de la scène politique.

L'exercice des mandats électoraux à tous les niveaux sera délimité d'une manière définitive à travers les artifices de lois qui sont mentionnés dans l'avant-projet de la révision constitutionnelle qui sera soumis au référendum le 1er novembre prochain. La classe politique actuelle est dans une situation de léthargie drastique, la prestation de cette dernière est devenue presque formelle pour ne pas dire arlésienne. La nécessaire relance de la vie politique est devenue une urgence qui s'impose avec acuité. D'où la reconfiguration en cours qui se fait à petits pas dans la perspective de faire engager une nouvelle dynamique politique qui émergera de la société et ses contradictions qui s'expriment à tous les niveaux de la mobilisation et des manifestations multiples comme une situation nouvelle qui doit produire inexorablement des hommes nouveaux.

Un sang nouveau est en train de s'esquisser à travers la nouvelle génération qui s'adonne à la politique et les affaires qui ont trait à la chose publique. D'ailleurs, cette dynamique est en train de se transformer en une volonté de consécration d'une nouvelle pratique politique visant un renouvellement ipso facto de la classe politique en général et de l'opposition en particulier. La nouvelle élite qui se fait un chemin dans la nouvelle scène politique est en train aussi de se préparer à assumer une mission politique dans un contexte peu reluisant. Elle est armée juste de l'élan populaire du 22 février et l'expérience de cette dernière en matière d'approches nouvelles inhérentes à la gestion des affaires publiques. Le spectre politique qui se trame d'ores et déjà depuis une année sur la base des nouvelles conceptions de lutte et d'organisation politique de la scène nationale, sera l'élément essentiel dans la configuration de la prestation et de la transformation de la classe politique qui a montré ses limites et qui vit une impasse structurelle. Il s'agira d'un discours qui coupera court avec la pensée hégémonique, il fera en sorte que la gestion des institutions rompra avec les sentiers battus et les pratiques du passé qui ont montré leur obsolescence. Mais cela va se faire dans une atmosphère délicate, même si la future Constitution englobe en son sein une démarche qui stipule que les jeunes vont être hissés à l'avant-garde de la pratique politique légale en bénéficiant de l'aide des institutions de l'Etat pour qu'ils puissent être accompagnés loin de toute sorte de convoitise et de récupération ou de manipulation.