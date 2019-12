La reine du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Elizabeth II, a présenté ses «meilleurs vœux» au président de la République, Abdelmadjid Tebboune, suite à son élection à la magistrature suprême du pays lors de la présidentielle du 12 décembre dernier. «Je vous félicite à l'occasion de votre investiture à la présidence de la République algérienne démocratique et populaire. Je vous adresse mes meilleurs vœux ainsi qu'au peuple algérien et j'attends avec impatience la poursuite des relations excellentes entre nos deux pays», a écrit la reine Elizabeth II dans son message de félicitations.