C'est fait! Le coup d'envoi de la rentrée universitaire a officiellement été donné, hier. C'est le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, qui a donné ce coup de starter. À cette occasion, le chef de l'Exécutif a tenu à envoyer un message fort à tous les acteurs de l'université algérienne.

Pour lui, la relance économique ne peut passer que par...l'université! Il rappelle, dans ce sens, les «prouesses» réalisées durant les premiers mois de la pandémie de Covid-19 par nos chercheurs universitaires et leurs étudiants. Il faut dire que la crise sanitaire actuelle a permis à la communauté universitaire de s'émanciper en montrant de quoi elle était capable. Mobilisée en ordre de bataille, à travers les quatre coins du pays, elle a apporté sa contribution dans la guerre contre cet ennemi invisible. «La pandémie actuelle a aussi montré l'importance de la recherche scientifique au niveau des laboratoires», a-t-il souligné.

Djerad demande donc de s'inspirer de cette expérience pour que nos facultés deviennent des «incubateurs» pour les créateurs de richesse. «Tous les acteurs du monde universitaire doivent oeuvrer à la cristallisation d'une réforme complète pour relancer une nouvelle dynamique afin de créer des compétences hautement qualifiées et de rendre l'université capable de suivre le rythme des transformations en cours aux niveaux national et mondial», rétorque-t-il.

C'est, ainsi, qu'il a appelé les chercheurs algériens à s'inspirer des besoins de la société pour orienter leurs recherches. «Les chercheurs, en particulier ceux installés à l'étranger, doivent adapter leurs projets aux besoins de la société algérienne. Cela afin d'apporter leur contribution à la diversification économique de l'Algérie», a insisté le Premier ministre. «Si l'on veut réussir le défi de la relance économique, on doit s'appuyer sur une élite forte qui travaille en collaboration avec les laboratoires de recherche scientifique», a-t-il soutenu.

Le Premier ministre, qui affirme que l'université et la recherche scientifique sont l'une des priorités du gouvernement, a promis de donner tous les moyens nécessaires à la famille universitaire pour qu'elle puisse relever ce défi. Dès lors, il rappelle que l'Algérie comptabilise actuellement 109 établissements universitaires à travers les 48 wilayas du pays. «Il y a aussi 55 établissements d'enseignement supérieur, 414 résidences, 560 restaurants universitaires», a-t-il énuméré. Il s'est aussi engagé à résoudre tous les problèmes socio-pédagogiques des étudiants. «Toutes les mesures ont été prises pour améliorer les conditions des étudiants, notamment en ce qui concerne la prévention contre le nouveau coronavirus. «La résolution de ceux qui restent se fera en coordination avec l'ensemble des acteurs de l'université sous l'égide du ministère de tutelle», a-t-il affirmé.

Il s'est également engagé à améliorer la qualité de l'enseignement et sa modernisation tout en assurant l'ouverture d'une université sur son environnement national et international.

L'autre priorité de Djerad est la transformation digitale du secteur. «L'objectif est de rendre l'université d'aujour-d'hui capable de faire face aux transformations et d'être prête à répondre aux exigences des nouveaux métiers», a-t-il assuré. Une révolution qui passe par la maîtrise des TIC. Chose que le coronavirus a «imposée» par la force des choses.

Puisque l'enseignement à distance est devenu une réalité de nos campus. Les cours se feront cette année de façon «hybride», entre présentiel et distanciel. Une occasion pour les étudiants de se mettre dans le bain de la modernité.

Chose que n'a pas hésité à relever le Premier ministre. «À la lumière de la situation épidémiologique du pays, nous avons diversifié les méthodes d'apprentissage pour les mettre au diapason avec la modernité», a-t-il assuré rappelant qu'un million et 650000 étudiants sont inscrits pour cette année universitaire 2020-2021.

Le coronavirus a-t-il donc sonné le réveil de l'université? Wait and see...