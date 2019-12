Tixeraïne était, hier, le théâtre d’une rencontre pas comme les autres. De petits partis connus, d’autres pas du tout, se sont donné rendez-vous au siège de la permanence du candidat indépendant à l’élection présidentielle du 12 décembre prochain, Abdelmadjid Tebboune. Ils se sont, en effet, rassemblés au niveau du siége de sa permanence, située dans ce quartier résidentiel, sur les hauteurs d’Alger. Même si le premier concerné n’était pas là, ces intermittents de la politique se sont donné un malin plaisir à faire l’éloge de ce qu’ils appellent le «candidat du rassemblement». Ils se sont succédé un à un pour tenir presque tous le même discours, à savoir qu’il n’ont jamais fait partie de la «Issaba», ils ne lui ont jamais apporté leur soutien et, eux et leurs «militants», voient en Tebboune le candidat providentiel qui permettra de sortir le pays de la crise. Parmi les présents à ce rendez-vous, organisé dans le grenier du QG de l’ex-Premier ministre, on trouve Kamel Bensalem secrétaire général du PRA, Tayeb Yanoun du parti Fadl, Mahfoud Gheraba de l’UNP, Amar Bouacha d’El Infitah. Il y avait même un des candidats farfelus à la candidature pour cette joute électorale, en la personne de Ali Sekoui. Le mouvement El Islah a, lui, choisi de déléguer un de ses jeunes militants. C’est dire l’importance de cette grande réunion, où le Parlement européen a reçu de «sévères» avertissements de la part des intervenants. Pour essayer de sauver les meubles, l’un des conseillers de Tebboune sorti de nulle part a pris la parole annonçant qu’un rassemblement national sera organisé le 8 du mois prochain (à 11h) au niveau de la salle Harcha-Hacène. «Ce sera le meeting de clôture de notre campagne», a t-il annoncé avant de redonner la parole au reste des «soutiens». Une rencontre qui aura rempli le vide pour un candidat qui s’est encore offert deux jours de «off» pour porter son total à 6 jours de pause sur 14 jours de campagne.

Il devrait, néanmoins, retrouver, ce matin, le terrain avec une nouvelle virée au sud du pays, qui doit le mener à El Oued et à Ouargla. Tebboune devrait y présenter les grandes lignes de son programme qui tourne autour de 54 engagements. Il promet, par exemple, de mettre fin à la crise du logement en construisant 1 million de logements. Il s’engage également à mettre fin au chômage avec la création d’autant d’emplois que de chômeurs.