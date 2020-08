La joie de renouer avec la reprise de l'activité économique après la réouverture des hôtels, cafés et restaurants a été de courte durée à Béjaïa, qui subit, depuis hier matin, le retour exacerbant des fermetures de routes à la circulation. Un fléau en hibernation, qui reprend lui aussi de l'activité de détériorer encore plus l'économie locale déjà fortement impactée par la pandémie de Covid-19 et les centaines d'incendies dont les dégâts ne sont pas encore établis.

La liaison entre la wilaya de Béjaïa et l'Est du pays via les RN 09 et 43 a été obstruée par deux fois. La RN 09 a été fermée à Thala Khaled, commune d'Aokas. Quant à la RN 43, reliant Béjaïa à Jijel le blocage s'est produit à Melbou-Centre et au village Essahel. Du côté de la vallée de la Soummam, c'est le CW 21 qui a fait les frais de la colère des habitants du village Attemousse, commune de Semaoun, au niveau du lieudit Les 3 Chemins. Dans la ville de Béjaïa, la route de l'arrière port a été coupée par les travailleurs d'une entreprise privée en conflit depuis près d'un mois avec leur patron.

Après plus de deux heures, les manifestants frondeurs ont réouvert la RN09 fermée une deuxième fois au niveau du tunnel de Kherrata. Toutefois, cet important axe routier est resté cependant toujours fermé à Aokas à hauteur du village Tala Khaled par les habitants de cette même localité. Ils revendiquent «l'entame immédiate des travaux d'aménagement de la piste qui mène à leur village». L'exacerbation de la tension a été rendue possible après la non-tenue des promesses faites au lendemain d'une précédente manifestation du genre.

Le maire d'Aokas, lors d'une intervention sur les ondes de la radio Soummam, a reconnu la légitimité des revendications des citoyens, tout en déplorant le procédé de fermeture de la route. Il a par ailleurs indiqué que «l'inscription du projet est effective avec une enveloppe financière, déjà dégagée dans le cadre de l'ex-Fccl», promettant encore une fois que «le début des travaux n'est qu'une question de quelques jours».

Ces actions de fermeture de routes ont causé d'énormes désagréments aux usagers des routes à Béjaïa alors que l'on vient tout juste de renouer avec l'activité commerciale et économique.

Hier, l'indignation était générale surtout chez les travailleurs, notamment ceux du secteur touristique, qui ont eu déjà beaucoup de mal à retrouver leurs lieux de travail en raison de l'interdiction du transport décidée pour les week-ends dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19, que chez les opérateurs, qui redoutent déjà que le peu de clients qui se sont installés depuis samedi décident de s'en aller. Quant aux opérateurs économiques qui ont déjà été contraints de délocaliser la réception de leur marchandises et matières premières vers d'autres ports en raison de la grève qui a perduré plus de

20 jours au port de Béjaïa, se voient de nouveau pénaliser par cette sempiternelle manière de faire pour revendiquer un moindre manquement au cadre de vie.

Alors que les véritables responsables, qui devraient répondre à ces colères se murent dans un silence déconcertant, ce sont les pauvres citoyens, qui n'ont aucun tort dans ces conflits, qui paient les pots cassés. Béjaïa continue sa descente aux enfers et ce n'est visiblement pas fini, si l'on considère l'indifférence affichée par les autorités depuis toujours par rapport à ce fléau qui lui colle à la peau.