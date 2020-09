La reprise des cours dans les université est prévue pour ce dimanche. L'université Mouloud-Mammeri de Tizi Ouzou s'y conforme et le rectorat rappelle, dans un communiqué, que les étudiants retrouveront l'université dans une conjoncture spéciale marquée par l'émergence de la pandémie du Covid-19. Le communiqué, publié sur la page Web de l'université, précise également que les cours en présentiel, concernent les TD et les TP ainsi que les examens en présentiel concernant les L1 et L2 qui reprendront donc dimanche prochain.

Au sujet de la date et du planning des examens et autres rattrapages, le communiqué de l'université informe les étudiants qu'ils seront affichés sur les pages Web des différentes facultés. Pour une rentrée sans risque de contagion ni de contamination par le virus du Covid-19, le rectorat a tenu à lancer un appel aux étudiants, pour les inciter à suivre strictement les consignes et les instructions médicales. Les mesures contenues dans le protocole sanitaire mis au point, pour la circonstance, doivent être respectées par tous afin de réussir la rentrée, termine le communiqué. Par ailleurs, il convient de rappeler que l'université Mouloud-Mammeri a mis au point son propre protocole sanitaire en prévision de la rentrée, depuis le début du mois d'août. Des mesures très strictes sont prises afin de parer à toute éventualité de propagation du virus. Pour ce faire, un protocole-cadre a été mis en oeuvre pour, justement, garantir une reprise et une clôture universitaire sans incidents. Les points les plus importants de ces mesures, précise le communiqué, sont les niveaux à petits effectifs d'étudiants, qui se feront en une seule vague et les filières à gros effectifs, en deux à trois vagues. La réduction des effectifs des groupes (16 étudiants/50 m2) et l'obligation du port du masque de protection, la désinfection périodique des locaux pédagogiques et administratifs sont également indispensables. Concernant la restauration, les responsables de l'université ont décidé de laisser les restaurants fermés, jusqu'à nouvel ordre. Les repas, de jour comme de nuit, seront servis, précise le communiqué, dans des plats à emporter. Ces dispositions rigoureuses visent à assurer la sécurité des étudiants et du personnel, concernant également le transport. Il est recommandé de respecter une charge maximale de 25 étudiants pour chaque grand bus.

Toujours au chapitre des mesures contenues dans le protocole, rappelons que les responsables de l'université ont chargé de ce travail les différents comités scientifiques. Ces derniers établiront des programmes, selon les besoins et la situation, dans chaque faculté.

Ces structures, faites d'enseignants et autre personnel pédagogique, établiront des volumes horaires, selon les moyens de chaque faculté, en places pédagogiques et autres salles. L'on annonce déjà la mise sur pied d'un plan de reprise adapté et modulé, selon la situation.

Enfin, notons que la reprise, attendue pour dimanche, est également appréhendée avec stress, par les parents. Ces derniers s'inquiètent pour la santé de leurs enfants et s'interrogent si les étudiants vont suivre à la lettre le protocole. C'est cette inquiétude que tentent d'ailleurs, de dissiper les responsables de l'université, qui restent convaincus que la communauté universitaire est consciente du défi qu'elle doit relever à partir de dimanche.