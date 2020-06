L'Expression: Comment évaluez-vous les dernières mesures prises par le gouvernement?

Docteur Bekkat Berkani: Je profite pour noter que le plan progressif de la reprise des activités économiques scindées en deux phases à partir du 7 juin a été proposé au gouvernement par les membres du comité scientifique pour le suivi de l'épidémie de Covid-19. Nos propositions ont été transmises par le ministre de la Santé, au chef de l'Etat Abdelmadjid Tebboune qui suit l'évolution de la situation à travers les chiffres afin de décider de la levée ou non du confinement partiel.

Il a été arrêté après, en fonction de l'appréciation des mem-bres du comité de l'évolution de la contamination du virus. Les nouvelles mesures sont nécessaires et elles arrivent à temps.

Le comité dont vous faites partie, a-t-il fixé un seuil maximum des contaminations sur la base duquel il se prononcerait sur un éventuel reconfinement?

Les derniers bilans attestent globalement que la situation épidémiologique demeure stable.

Il y a une baisse du nombre des morts et des contaminés. Le nombre des malades sous réanimation faut-il le noter, ne dépasse pas la trentaine de cas. Ce qui affirme que ce dernier poursuit sa baisse.

Puis, il faut souligner que la diminution du nombre de l'ensemble des cas touchés par le Covid-19 est dû au contrôle de la situation grâce aux mesures préventives prises par les autorités. L'ajustement des horaires dans les wilayas et les autres mesures complémentaires pour la prévention contre la pandémie de Covid-19, ayant été observés à l'occasion de l'Aïd el-Fitr, ont donné leurs fruits en diminuant le taux d'infection. La preuve, c'est que les chiffres ont une tendance baissiere. Mais, il faut savoir que le comité scientifique n'écarte pas la possibilité que l'Algérie puisse subir une deuxième vague de contamination de coronavirus durant le déconfinement. Nous n'avons pas fixé de seuil maximum des contaminations sur la base duquel il se prononcerait sur un éventuel reconfinement. Mais il faut que la tendance baissière continue.

Est-ce que tous les secteurs seraient concernés par la reprise de leurs services à partir de la semaine prochaine (le 14 juin 2020)?

Plusieurs secteurs ne sont pas pour le moment concernés par la reprise de l'activité, comme celui du transport en commun. Sa reprise n'est pas à l'ordre du jour. Puisque les transports en commun sont «des véritables pièges à virus». Mais cela n'empêche pas de dire que le redémarrage de cette activité est totalement à écarter. Puisque si d'ici une dizaine de jours il y a une diminution « drastique» du nombre de cas journaliers déclarés au niveau national, par exemple si on arrive à 30 cas, à ce moment-là, il sera envisagé de d'autoriser la reprise des transports publics, mais dans certaines conditions. Je rappelle que le communiqué du Premier ministère évoque le retour des taxis. Le port obligatoire du masque, et le respect des mesures de contrôle et d'organisation des voyageurs et la désinfection après chaque voyage, restent des conditions nécessaires pour une éventuelle reprise de ce moyen de transport.

Ils devront être d'une part respectés par la population et d'autre part, appliqués scrupuleusement par les contrôleurs du ministère des Transports et des services de sécurité.

Y a-t-il un espoir de voir un déconfinement total à partir de la semaine prochaine (le 14 juin)?

Le manque de vigilance et le déconfinement brutal représentent des terrains propices à la propagation du virus. Donc, il était préférable que le déconfinement obéisse à des règles et des opérations qui se feront de manière progressive.

Si tout se passe bien, le 14 juin marquera la mise en place de la deuxième phase du déconfinement annoncé par les autorités. Et par conséquent, d'autres secteurs et services vont redémarrer. Le déconfinement des secteurs qui ne sont pas encore concernés par la reprise sera soumis à une organisation qui sera précisée au moment opportun. Dans ce sens, je souligne que la balle est entre les mains de la population et des opérateurs.

Si on veut totalement déconfiner à partir de la fin du mois, nous pouvons y arriver. Mais le déconfinement ne peut être fait de manière brusque et brutale. Car le virus est toujours là. Et il faudrait que la population continue à prendre ses précautions. J'en profite pour souligner que le dénonfinement ne nous empêche pas de rester vigilants quant aux mesures individuelles et collectives déjà préconisées, (confinement, protection, préventions sanitaires, etc.) Il y a un relâchement de la part des citoyens. Le non-port du masque pose problème. Il y a également un monde fou qui continue de partir en week-end, ils vont à la plage alors que celles-ci sont interdites. Il faut absolument rappeler la loi à la population. Il s'agit d'une loi sanitaire où il y a risque sur la santé publique. Pour finir, permettez-moi de souligner que

«déconfiner c'est bien» mais «le reconfinement» va être pénible encore. Car, il va être plus difficile de faire rentrer les gens chez eux, et il y aura des mesures plus drastiques qui vont suivre.