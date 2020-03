L’ambassade du Venezuela en Algérie a célébré le septième anniversaire du décès de l’ancien président Hugo Chavez.

La célébration qui a été organisée en présence de l’ambassadeur vénézuélien M. José de Jesus Sojo Reyes et une pléiade d’amis du peuple vénézuélien en lutte contre des attaques programmées et méthodiques des USA et leurs alliés, se veut comme une halte pour s’inspirer de l’héritage et de l’action révolutionnaire du «Commandante», le défunt Hugo Chavez et sa révolution bolivarienne. C’était l’occasion pour l’ambassade du Venezuela en Algérie de rappeler le processus de recouvrement des richesses et de nationalisation du potentiel naturel et énergétique du pays durant le règne de Hugo Chavez et sa nouvelle politique économique et sociale qui a permis au petit peuple d’avoir le droit à la gratuité de l’enseignement et des soins et de bénéficier du partage équitable de la richesse nationale. La révolution bolivarienne qui a été entamée par Hugo Chavez a été le prélude à une nouvelle réémergence des forces révolutionnaires hostiles à la mainmise des Américains sur l’Amérique latine sous le fallacieux prétexte, voire argutie se dissimulant derrière l’énoncé trompeur de la « doctrine Monroe » qui se veut comme un «Ensemble de principes de politique étrangère énoncés par le président des États-Unis J. Monroe dans son message annuel au Congrès, le 2 décembre 1823. Cette doctrine devait préserver le continent nord-américain et l’Amérique latine contre de nouvelles interventions colonisatrices européennes», expliquent les politicards de la pensée expansionniste de l’Oncle Sam.

L’ambassadeur du Venezuela en Algérie est revenu sur le rôle de son pays avec l’avènement du Hugo Chavez dans la région de l’Amérique latine et dans le monde en soutenant les causes justes, à commencer par la cause palestinienne et ses positions claires et sans ambages à l’égard de l’entité sioniste et son mentor, à savoir les USA.

Le contexte actuel dans lequel se trouve le Venezuela a été aussi l’occasion pour l’ambassadeur de resituer les enjeux et rappeler la ligne du président Maduro et son attachement à l’héritage du défunt président Hugo Chavez qui n’a pas changé d’un iota en matière d’approche politique et de choix stratégiques. Cette démarche qui est développée par le président Maduro dérange les tenants de la mainmise et de l’hégémonie internationale. L’auto-proclamation de Juan Gaido en sa qualité de «président en exercice» un certain 23 janvier 2019, a été la goutte qui a fait déborder le vase au Venezuela qui a failli glisser dans le syndrome de la guerre civile et les déchirements fratricides qui ont été soutenus et cautionnés par les USA et leurs alliés y compris aux niveau de ses frontières, à savoir la Colombie qui s’est dotée d’un rôle d’arrière-base de l’Oncle Sam dans son entreprise de déstabilisation du Venezuela et du président élu Maduro.

Le blocage de semblant «convois humanitaires» venant de la Colombie le 19 février, a exacerbé la crise et la situation s’est vu prendre une tournure internationale dont les conséquences ont permis au président Maduro, qui a échappé à plusieurs tentatives du putsch, de résister et avoir le soutien de la Russie et de la Chine.