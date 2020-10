Ce déplacement entre dans le cadre de la dynamique des visites d'inspection aux différentes Régions militaires, et parallèlement au lancement du programme de préparation au combat au titre de l'année 2020-2021. Dans une allocution qu'il a prononcée au siège du Commandement de la région, le chef d'état-major est revenu sur le référendum qui aura lieu dans cinq jours pour appeler les citoyens à «faire preuve, plus que jamais, de davantage d'abnégation et de privilégier la voix de la raison et du bon sens, loin des intérêts personnels étroits (...)».

Le général de corps d'armée a affirmé à ce propos qu'«instaurer une stabilité pérenne de notre pays et faire régner la prospérité dans notre société, n'est pas un objectif hors de (notre) portée, en tant qu'Algériens». L'hôte de la 4e Région militaire ne manquera pas, dans son intervention, de s'imprégner de l'histoire de l'Algérie, en soutenant que «notre glorieuse histoire regorge d'enseignements et de leçons, dont on doit s'inspirer aujourd'hui et à l'avenir, afin de remettre notre pays sur la bonne voie, grâce à notre cohésion et la fédération des efforts de nous tous, pour lui permettre de poursuivre son chemin avec constance sur la voie de l'édification d'une Algérie forte, sûre et développée».

La veille et au niveau du siège du Commandement de la 2e Région militaire, le général de corps d'armée avait également abordé le sujet relatif aux élections prochaines où il avait indiqué: «Il n'y a aucun doute que la priorité, qui s'impose en cette phase cruciale que vit l'Algérie, est celle de la révision de la Constitution soumise à référendum populaire et s'en remettre au peuple qui exprimera sa voix en toute liberté et souveraineté, quant à sa conviction concernant les amendements constitutionnels proposés». Une Constitution, avait dit le général de corps d'Armée, qui «vise plus particulièrement à ancrer l'équilibre des pouvoirs, associer les jeunes et la société civile dans le processus de construction de l'Algérie nouvelle et veiller au respect des droits fondamentaux et des libertés», ceci outre ajoutait encore le chef d'état-major «la possibilité de faire participer notre pays, dans le cadre des principes et objectifs des Nations unies et de l'Union africaine, dans les missions de maintien de la paix en dehors de nos frontières nationales», et ce, précise bien le général de corps d'armée «sur décision du président de la République, chef suprême des Forces armées, ministre de la Défense nationale et après approbation des deux tiers des membres des deux chambres parlementaires, de façon à nous offrir des alternatives quant à la préservation de nos intérêts stratégiques vitaux». Jeudi dernier et à propos de la Constitution, le chef d'état-major avait soutenu que ce peuple fier sortira en masse le 1er novembre prochain, pour participer au référendum sur le projet de révision de la Constitution et faire entendre sa voix souveraine, concernant les amendements proposés, faisant avorter ainsi les desseins de tous ceux qui guettent la sécurité et la stabilité de notre chère Algérie.