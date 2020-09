Le projet relatif à la révision constitutionnelle a été adopté, hier, à l'unanimité des membres du Conseil de la nation. Comme il fallait s'y attendre, la majorité des sénateurs, soit 111, auxquels s'ajoutent

17 procurations, a adopté, à main levée, la mouture finale de la révision constitutionnelle. Un seul membre du Conseil de la nation s'est abstenu de voter ce texte présenté, hier, en plénière par le Premier ministre, Abdelaziz Djerad.

La soumission du projet portant sur la Loi fondamentale au vote du Sénat constitue l'ultime étape avant sa présentation au plébiscite populaire lors du référendum fixé au 1er Novembre prochain coïncidant avec le 66e anniversaire du déclenchement de la Guerre de Libération nationale. Lors de son intervention, après l'adoption du projet, le Premier ministre a soutenu que «les Algériens qui ont toujours répondu présents lors des étapes décisives précédentes, seront encore au rendez-vous, pour plébisciter ce projet, pierre angulaire dans la construction de la nouvelle Algérie». Le débat restreint au niveau de la commission des affaires juridiques, administratives, des droits de l'homme, de l'organisation locale, de l'aménagement du territoire et du découpage territorial, s'est limité à l'intervention des présidents des trois groupes parlementaires de l'alliance présidentielle, à savoir le FLN, le RND et le tiers présidentiel. Les quatre membres du Conseil de la nation issus du FFS n'ont pas pris part à cette séance en plénière, consacrée au vote sur la révision constitutionnelle. À l'occasion de la présentation du projet, le Premier ministre a indiqué que «le projet de loi portant révision constitutionnelle constitue une rupture totale avec les pratiques du passé tant en termes d'élaboration que de contenu».

Il a ajouté que «la crise qu'a traversée le pays a impacté fortement et profondément les institutions de l'Etat, due à la corruption érigée en système de gouvernance et a fragilisé la cohésion sociale, suite à quoi l'Etat s'est retrouvé face à un danger qui met en péril son intégrité territoriale et sa sécurité nationale». Il a également soutenu que «ce projet de loi vient en réponse aux aspirations du peuple à édifier un véritable Etat démocratique, qui mettra l'Algérie à l'abri des dérives autoritaires et despotiques qu'elle a connues».

Cette révision, poursuit-il, «instaure une véritable séparation des pouvoirs, renforce les prérogatives du contrôle parlementaire et l'harmonie entre les pouvoirs, protège les droits et la liberté du citoyen et concrétise les engagements du président de la République à édifier une nouvelle République». «Elle vise également une réforme globale de l'Etat et de ses institutions au service du citoyen et un rétablissement de la confiance entre le peuple et ses institutions», a-t-il conclu. Le projet portant révision constitutionnelle a été adopté, jeudi dernier, à l'unanimité, par les députés de l'APN.