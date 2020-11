Le moudjahid et ancien condamné à mort Abdelkader Guerroudj, dit Djillali, est décédé, hier, à l'âge de 92 ans des suites d'une maladie, a-t-on appris auprès de ses proches. Chez les Guerroudj, la révolutuion est une affaire de famille. Avec son épouse Jacqueline, décédée en 2015 et enterrée au carré des Martyrs d'El Alia, Abdelkader Gerroudj représente tout un pan de notre histoire. L'homme est évoqué dans de nombreux ouvrages et conférences traitant du Mouvement national, de la guerre d'indépendance.

Né le 26 juillet 1928 à Tlemcen, Abdelkader Guerroudj s'était engagé tôt au sein du Parti communiste algérien (PCA) et a milité au sein de l'Organisation des groupes de paysans dans la région. Ces paysans militants du PCA ont été les premiers à rejoindre le maquis en 1955, sans attendre des instructions du parti, selon l'historien René Galissot.

Instituteur, Guerroudj s'était marié en 1950 avec Jacqueline Netter, également institutrice et militante, devenue plus tard une des figures féminines de la glorieuse Révolution de Novembre 1954. Le couple Guerroudj a été, notamment expulsé, sur décision du préfet d'Oran vers la France. Après l'annulation de cette décision, le couple est revenu en Algérie avant d'intégrer les Combattants de la libération, lancé par le PCA, dont les membres intègreront l'Armée de Libération nationale (ALN), après l'accord entre le Front de Libération nationale (FLN) et le PCA. Devenu très actif parmi les commandos du Grand Alger, Abdelkader Guerroudj créa un groupe de combattants au nom du PCA (Parti communiste algérien) dont fera partie Fernand Iveton. Guerroudj assistera d'ailleurs, à son exécution à l'aube du 11 février 1957. Il a été arrêté avec sa femme Jacqueline. Torturé puis jugé en décembre 1957, le couple a été condamné à mort. De nombreuses personnalités intellectuelles et religieuses dont Jean-Paul Sartre, François Mauriac et même Hassan II qui était alors prince héritier au Maroc avaient signé une pétition pour sauver les deux époux condamnés à mort le 7 décembre 1957 par le tribunal des forces armées. Comme sa femme, et à l'instar de Djamila Bouhired, Djamila Bouazza, il bénéficiera d'une grâce présidentielle accordée par le président René Coty. Le jour de son procès, dans le box des accusés se sont retrouvés le jeune Taleb Abderrahmane qui a écopé de trois condamnations à mort dans sa vie et Jacques Salort, l'administrateur d'Alger républicain, le quotidien communiste interdit de parution depuis septembre 1955. Emprisonnés en Algérie, les Guerroudj seront ensuite transférés en France. De la prison d' Angers, Djillali, son nom à l'état civil correspondait avec son camarade d'enfance et de l'adolescence Mohamed Bedjaoui qui relate cette amitié et ces échanges épistolaires dans Révolution à hauteur d'homme paru en 2017.

L'histoire des Guerroudj est aussi celle de Danielle née d'un premier mariage de Jacqueline. Elle reste d'abord à la Casbah avant de «monter» au maquis où elle est arrêtée, lors d'un accrochage en novembre 1957. N'ayant plus de nouvelles du jeune étudiant qu'elle épousa, elle attendra l'indépendance pour se rendre en Kabylie et se maria avec le frère de son mari tombé au champ d'honneur. Aujourd'hui, le CHU de Béjaïa, porte le nom de ce martyr Khellil Amrane. Celle qui sera professeure d'histoire sera connue sous le nom de Djamila Amrane. Sur la base de témoignages, elle a écrit un livre très documenté sur la participation de la femme algérienne à la guerre. Guerroudj Abdelkader fera plus récemment parler de lui, Avec Louisa Hanoune, Zohra Drif, Boudjedra. Il fut de ceux qui demandèrent, en vain, à rencontrer l'ancien président déchu, Abdelaziz Bouteflika.