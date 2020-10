Les habitants du village Bouchktiam, commune de Sidi-Aich, ont procédé, hier, à la fermeture de la RN 26, un des plus importants axes routiers reliant Béjaïa au Centre du pays.

Les villageois protestataires se sont élevés contre les lenteurs et les retards pris pour la satisfaction de leurs revendications lesquelles relèvent d'un cadre de vie qui manquerait de tout.

Les villageois ont investi la rue pour exiger la construction d'une école primaire, la fermeture d'un poulailler, l'alimentation en gaz de ville et divers travaux d'aménagement.

Il va de soi que la fermeture de cet important axe routier a engendré des désagréments aux usagers, en ce début de semaine. Contrairement à la coutume, les protestataires ont averti, la veille, de leur intention, sur les réseaux sociaux, en prenant le soin de s'excuser auprès des usagers de la Nationale 26.

«Je viens de faire demi-tour. C'est le chaos total, jusqu'à quand cette manière de faire?», s'indigne un automobiliste qui devait se rendre à Akbou pour des affaires personnelles. Il était en compagnie de sa mère, visiblement malade. «Jusqu'à ce que nos vaillants élus cessent d'amuser la galerie avec des vidéos, qu'ils descendent sur le terrain régler les problèmes de leurs citoyens», renchérit un autre, allusion faite à «l'inertie» des élus, dont les députés, les membres de l'APW et ceux directement concernés par les affaires quotidiennes des citoyens. «Une situation lamentable!» s'insurge un autre qui n'hésite pas à parler «d'insécurité totale», avant de faire remarquer que «c'est le citoyen qui paye et c'est juste chez nous».

«Qu'ils aillent barrer la route aux domiciles des élus locaux qui portent toute la responsabilité de la dégradation du cadre de vie de ces villaegois», juge encore une autre dame, visiblement dérangée par l'action du jour. Cette avocate risquait de ne pas pouvoir plaider au tribunal d'Akbou. Elle devait faire un long détour pour rejoindre la Palais de justice d'Akbou. «Nous resterons idiots pour longtemps, le Hirak n'est même pas arrivé à mettre un terme aux coupures de routes et on veut mettre hors d'état de nuire la ‘‘issaba''», ironise un internaute qui estime que «les fermetures de routes font désormais partie de nos maux sociaux». L'éternel recommencement était donc au rendez-vous, hier et suscite des réactions négatives de par cette facilité de faire payer le petit peuple à la place des vrais responsables des problèmes que rencontrent les citoyens de ces localités. «En quoi le fermeture d'une route peut interpeller les pouvoirs publics, bien installés dans le confort de leurs bureaux. C'est plutôt le citoyen lambda qui se trouve privé de son rendez-vous médical, de son concours, de sa possibilité de recrutement etc., résume un ancien député, qui conclut avec cette interrogation lourde de sens «Pourquoi ça ne se passe que chez nous?».