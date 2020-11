Les intempéries qui se sont abattues sur le nord du pays ces dernières quarante-huit heures, ont engendré plusieurs désagréments pour les citoyens. En effet, hier, des milliers d'automobilistes qui ont pris la route vers la capitale, Alger, à partir de Tizi Ouzou, sont restés bloqués pendant des heures au niveau des Issers. «Il m'a fallu plus de deux heures pour traverser le tronçon routier Isser-Si Mustapha. Voyant que les choses ne s'arrangeaient point, j'ai fait le choix de rebrousser chemin au niveau de la bretelle de Si Mustapha car mon rendez-vous à 8 h, à Réghaïa ne pouvait être tenu», témoigne Mohamed Akili, gérant d'une agence immobilière à la Nouvelle-Ville de Tizi Ouzou, l'une des «victimes» des conséquences des intempéries en question. Il n'est pas le seul.

Des centaines d'autres automobilistes étaient pris en sandwich à différents niveaux de l'autoroute Alger-Tizi Ouzou, a -t-on constaté, hier, à cause des vastes mares d'eau qui se sont constituées, en un temps record, suite à la pluie qui n'a pas cessé de tomber depuis samedi matin et durant toute la nuit de samedi à dimanche au grand bonheur des agriculteurs. Au fur et à mesure, les automobilistes devant se rendre à Alger, étaient carrément bloqués à Naciria.

La majorité écrasante a d'ailleurs été obligée de faire demi-tour car à 13 heures, la situation était toujours la même et la route Tizi Ouzou-Alger était encore bloquée.

En outre et dans le même sillage, des citoyens qui devaient se rendre de Draâ Ben Khedda vers leur lieu de travail à Tizi Ouzou, ont été également coincés et n'ont pu arriver à destination qu'après maintes «manoeuvres». Il en est de même des automobilistes ayant emprunté la route Azazga-Tizi Ouzou ou encore Tadmaït vers le chef-lieu de wilaya. De nombreux autres axes routiers ont subi le même sort à l'instar des chemins de wilaya reliant les chefs-lieux communaux vers Tizi Ouzou-ville. Par ailleurs, les pluies torrentielles en question ont provoqué des inondations dans de nombreux endroits de la wilaya. Tout comme chaque année, c'est la ville de Draâ Ben Khedda qui vient en tête des localités touchées.

Plusieurs esplanades de cités ont été submergées par de grandes mares d'eau. Certaines cours se sont transformées en «lacs».