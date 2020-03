Les actions de fermeture des routes continuent de créer de grands désagréments à la population de la wilaya de Tizi Ouzou qui ne sait désormais plus à quel saint se vouer, dimanche dernier, premier jour de la semaine, des milliers d'automobilistes ayant pris la route vers Alger, dans la matinée et même ceux qui circulaient en sens inverse ont été surpris, voire choqués, de constater que la route était tout simplement fermée à la circulation, une fois arrivés à Tadmaït. En effet, suite à l'observation d'une action de protestation, la RN 12, reliant Tizi Ouzou à Alger, a été tout simplement fermée dans la partie longeant la commune de Tadmaït. L'autoroute a été fermée des deux côtés. ce qui n'a pas été sans causer de grands dommages collatéraux aux milliers de citoyens qui étaient en route principalement vers la capitale et ses environs. Ces derniers ne pouvaient désormais ni avancer ni faire marche arrière, car il s'agit d'une route à sens unique et faire demi-tour était une mission impossible, surtout quand on sait qu'en un clin d'oeil, un interminable bouchon s'était formé des deux côtés. Toutes les voitures étaient bloquées avec, à leur bord, plusieurs passagers désemparés et livrés à eux-mêmes. Le calvaire des citoyens, eux qui avaient affaire principalement dans la capitale, mais aussi dans d'autres villes situées à l'ouest du chef-lieu de la wilaya de Tizi Ouzou, a duré plusieurs heures. Fort heureusement, à la mi-journée, l'action de protestation a été levée et les automobilistes ont enfin réussi à s'extirper de cette véritable prise d'otages.

Cette action de protestation a été observée par les habitants de la cité «Chouhada» de la commune de Tadmaït qui exigent des autorités concernées leur part de logements dans le cadre de la résorption de l'habitat précaire. Il faut rappeler que les protestataires avaient déjà observé, la semaine dernière, une autre action de protestation en fermant le siège de l'Assemblée populaire communale de Tadmaït, en y observant un sit-in. Toujours dans le sillage des actions de protestation enregistrées, hier, dans la wilaya de Tizi Ouzou, les habitants du quartier Anar Amellal, situé à l'entrée sud de la ville de Tizi Ouzou ont protesté, hier, contre l'ouverture d'un débit de boissons alcoolisées, en plein milieu des habitations.

Les concernés ont déploré le fait qu'en plus d'être un commerce qui dérangerait inéluctablement la quiétude des habitants, il constituera également un vrai danger pour leurs enfants. Par ailleurs, les élèves du lycée Krim-Belkacem de la ville de Draâ Ben Khedda ont entamé, dimanche dernier, leur deuxième semaine de grève illimitée décrétée, suite à la sanction ayant été infligée à un élève qui a agressé une enseignante en plein exercice de son métier dans l'enceinte de ce lycée. Les élèves grévistes exigent l'annulation de la sanction prise à l'encontre de l'élève incriminé. Le directeur de l'éducation de la wilaya de Tizi Ouzou, Ahmed Lalaoui, s'est déplacé dans cet établissement scolaire, le jour-même du début de la grève, afin de constater de visu la situation qui prévaut dans ce lycée. Il a tenu une réunion avec les enseignants qui lui ont exposé dans le détail l'état des lieux et la multiplication des cas d'indiscipline de la part de certains élèves, minoritaires certes, mais qui arrivent à perturber le cours du déroulement de la scolarité de la majorité des autres lycéens.