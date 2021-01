En présence des autorités officielles et après l'accord de la commission de baptisation de la wilaya, l'Assemblée populaire communale de Béjaïa a pris l'initiative de rebaptiser la rue de la liberté du nom de feu Hocine Ait Ahmed, chef charismatique du Front des forces socialistes (FFS) et ancien dirigeant de la révolution algérienne 1954-1962. Cette rue, qui prend naissance de la prison d'El Khemis soit au bout du boulevard colonel Amirouche en allant vers le siège de la wilaya, jusqu'au carrefour CNS, à partir duquel débutent respectivement le boulevard de l'ALN et celui des Aurès, porte désormais la dénomination «boulevard de la liberté Hocine Ait Ahmed». Cette rebaptisation est officielle. Le chef de l'exécutif, qui représente l'Etat algérien, y était représenté par le secrétaire général de la wilaya. Du point de vue réglementaire, la baptisation d'une rue, qui n'est pas du ressort d'une Assemblée populaire communale, fait suite à la proposition de cette dernière à la commission de wilaya de baptiser cette rue en boulevard, au niveau de sa circonscription.

La rebaptisation est alors décidée par un arrêté du wali après délibération de cette commission, et ce conformément à des considérations réglementaires, stipulées dans les articles 08, 24, 29 et 35 du décret présidentiel n° 14-01 du 5 janvier 2014, fixant les modalités de baptisation ou de rebaptisation des institutions, lieux et édifices publics.

Les réactions suscitées sur les réseaux sociaux soulèvent «la légèreté du geste», estimant que le défunt Hocine Ait Ahmed mérite beaucoup mieux, un lycée, un hôpital... comme l'estimaient beaucoup d'internautes. L'autre sujet qui suscite la controverse reste la transcription qui a été faite en deux langues, l'arabe et le français. Beaucoup d'internautes se sont indignés de l'oubli de la langue amazighe.

C'est le cas du député indépendant, Braham Benadji, qui sur sa page facebook a déploré le fait que «tamazight est censurée dans son fief», rappelant que «c'est dans ce boulevard qu'ont été organisées le plus de manifestations pour tamazight et qu'actuellement beaucoup d'APC FLN et RND hors Kabylie respectent cette langue», avant de conclure, estimant que «ce geste du FFS n'est qu'une insulte à tous les millions de militants qui ont manifesté pour tamazight et la liberté sur ce boulevard».