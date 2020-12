Le procès en appel des frères Kouninef s'est poursuivi, hier, à la première chambre pénal de la cour d'Alger par les plaidoiries des avocats de la défense. Intervenant, l'avocat du principal accusé, Réda Kouninef, en l'occurrence me Bouchaïb, a indiqué que «les accusations retenues contre son mandant sont construites sur des «rumeurs et spéculations sans fondement», diffusées sur les colonnes d'une certaine presse et sur les réseaux sociaux. «Selon cette légende préfabriquée, la famille Kouninef, très proche de l'ancien président Abdelaziz Bouteflika, aurait bénéficié de nombreux projets d'investissement, aurait obtenu d'énormes crédits bancaires sans garantie, et transféré des fonds colossaux à l'étranger.» Ce bilan, selon le même avocat, «est contredit par des chiffres car, en 20 ans du règne de Abdelaziz Bouteflika, le groupe KouGC n' a pu remporter que 23 marchés publics sur la totalité de 262 marchés existants, soit 12,233%. Le même groupe n'a obtenu aucun marché public en 2014 et 2015». «Des documents officiels contredisent l'affirmation selon laquelle des banques ont octroyé des crédits sans garanties aux filiales du groupe KouGC», a-t-il argué. «Des réponses des commissaires aux comptes des banques CPA, BEA, BDL et Badr aux commissions rogatoires envoyées par le tribunal, ont certifié que tous les crédits obtenus par les entreprises dudit groupe ont été octroyés d'une manière légale et soumis à la présentation de garanties préalables», a-t-il soutenu. La Banque d'Algérie a également attesté les conditions légales d'octroi de ces crédits. S'agissant de transfert de fonds considérables à l'étranger, il a fait savoir que la Cellule de traitement du renseignement financier (Ctrf), à travers ses correspondances adressées aux 13 pays dans le monde, dont la France, les Etats-Unis, l'Italie, l'Espagne... a confirmé que «Réda Kouninef ne possède pas de comptes bancaires et de biens à l'étranger.» De même, poursuit-il, «une commission rogatoire envoyée par la direction générale des douanes en France, Egypte et Jordanie avait conclu à l'absence de surfacturation dans les deux opérations d'importation effectuée par le groupe Kougc». «Le tribunal n'a pas prouvé les accusations consignées dans l'arrêt de renvoi, mais il a escamoté des documents démontrant l'innocence de mon client», en a-t-il déduit. «Les éléments matériels constitutifs du délit ne sont pas établis concernant l'inculpation d'«incitation d'agents de l'Etat à exploiter leur pouvoir et influence dans le but de bénéficier d'indus privilèges», car, dit-il «à l'exception des ca-dres de l' Aniref et de l'Agence nationale des barrages, les anciens directeurs généraux des ports d'Alger et de Djen Djen, aucun fonctionnaire des organismes impliqués dans cette affaire, en l'occurrence Algérie télécom et Sonelgaz, qui est censé avoir accordé des privilèges et facilitations au groupe KouciGC n'est convoqué par le tribunal». Il a rappelé que «les cadres de l' Aniref et les DG des ports d' Alger et de Djen Djen avaient tous nié avoir un quelconque lien avec Réda Kouninef». En outre, il est relevé que «toutes les transactions objet des poursuites judiciaires sont signées en 2012, soit après la démission de Réda Kouninef de son poste du président du conseil d'administration de la SPA Cogral, en décembre 2012». Pour la filiale Nutris, les transactions ont été également remportées après «sa démission du conseil d'administration en 2013», a-t-on ajouté. Il a déploré le fait que «le groupement que la société égyptienne Arab Constractors qui s'est constituée en groupement avec l'entreprise Kou GC pour la viabilisation du parc industriel de Aïn Oussera dans la wilaya de Djelfa et celui de Ksar Boukhari, n'ait été entendu ni en tant que témoin ni en tant qu'accusé. Pourtant, poursuit-il, «cette société égyptienne était le seul vis-à-vis des organismes de l'Etat cités dans le dossier». «Le groupe qui n'a bénéficié d'aucune avance financière complaisante serait plutôt victime des oppositions des citoyens», a-t-il encore signifié. Par ailleurs, il a regretté que le «tribunal ait avalisé sans aucune étude ni expertise les demandes insensées et non justifiées du Trésor public: ce dernier a exigé le remboursement de 297 milliards de dinars, l'équivalent de 3 milliards de dollars dont 186 milliards de dinars de crédits non justifiés». À propos du financement occulte du parti politique, il a rappelé que «le Conseil constitutionnel a déclaré légal les comptes de la campagne électorale pour le 5e mandat de Abdelaziz Bouteflika». D'autres plaidoiries ont été présentées lors de la séance de la matinée. Il s'agissait surtout des anciens directeurs généraux et régionaux de l'Agence nationale d'intermédiation et de régulation foncière (Aniref), un Epic sous tutelle du ministère de l'Industrie avec laquel des filiales du groupe KouGC avaient obtenu des marchés. Les avocats ont plaidé l'innocence de leurs clients respectifs, à savoir Mekraoui Hassiba, Hamouche Hacène, Benaï Lila et Mekahlia Adel, à l'encontre desquels le procureur général près la cour d'Alger avait requis des peines de 5 ans de prison ferme, assorties d'une amende d'un million de DA. La défense a signalé que les transactions signées avec les filiales du groupe KouGC, dont les frères Kouninef sont propriétaires, ont été conclues «dans le respect des cahiers des charges, de la loi sur les marchés publics et du règlement intérieur de l'Aniref». Les personnes jugées ont, selon la défense, «accompli leurs missions dans le cadre des prérogatives du poste qu'elles occupaient, sans aucun abus de fonction ni dans l'intention d'octroyer d'indus avantages».