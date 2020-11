Les affidés de la manipulation et les chantres de la politique politicienne ne ratent rien pour faire dans le sensationnel le plus perfide et de la propagande la plus sournoise.

Ces politicards de bas étage n'hésitent pas à recourir à la rumeur comme moyen «idoine» pour eux dans la perspective de semer le doute et le scepticisme quant à la réalité politique du pays.

Ce nouveau genre de mercenariat prolifère tels des champignons dont la nature est vénéneuse visant à intoxiquer l'opinion nationale par leurs impostures colportées de toutes pièces.

Les dernières des rumeurs qui ont pollué les réseaux sociaux et quelques sites électroniques au service des nébuleuses et des officines étrangères, sont les informations à propos de l'état de santé du président de la République et la fallacieuse information de suspension par les Emirats arabes unis de la délivrance de visas aux Algériens. Ce sont des informations dénuées de tout sens, c'est ce qui ramène le débat politique sur les tenants et les aboutissants de cette entreprise perfide de ceux qui répandent et propagent ce genre de déclarations. La question n'exige pas trop d'effort cérébral pour en conclure que l'enjeu est ailleurs, c'est-à-dire d'outre-mer où tout se peaufine et se tisse d'une manière tendancieuse et pernicieuse pour participer dans l'objectif macabre consistant à faire de l'Algérie un pays où rien ne va et que par ricocher il faut tout faire y compris le recours à la rumeur et l'imposture pour créer un climat de suspicion et de psychose comme moyen de pression et de chantage pour alimenter une atmosphère de crise et d'incertitude sur le plan politique.

À défaut de puiser dans le concret qui s'impose comme évolution politique sur la scène nationale, les thuriféraires et les pions des officines étrangères et autres «organisations non gouvernementales», ils s'appliquent à inventer des scènes et des vétilles dont la mise en scène est médiocre, pour ne pas dire obscène même. L'annonce mensongère de la mort du président de la République est devenue quasi hilarante dans le monde virtuel au point où les internautes réagissent de la manière la plus clownesque sur ces semblants d'«infos» et leurs fomenteurs aux abois.

Le recours à cette manière vile pour propager de l'intox et de la rumeur, renseigne sur la déroute qui frappe de plein fouet ces pourfendeurs et ces agents à la solde de l'étranger qui consacrent tout leur temps moyennant l'argent pour cultiver la sinistrose et l'embrouille contre le pays.

Cette escalade qui ressemble à des canulars répétés est complètement réduite à sa juste forme de caniveau, étant donné que les faits se font remettre en cause chaque fois que ces balivernes se font exprimer comme réponse à une réalité politique nationale qui n'existe que dans les laboratoires de leurs maîtres de l'étranger.

Idem pour l'information inhérente à la question de la suspension de délivrance de visas aux Algériens par les Emirats arabes unis. Les sites électroniques se sont attelés à la tâche pour apporter plus de mensonges et de désinformation rien que pour montrer leur haine et leur vassalité envers les chancelleries et officines qui essayent vaille que vaille de trouver la brèche pour réaliser leurs desseins dans le pays qui semble têtu à ne pas verser dans les stratagèmes et les calculs de ces forces impérialistes et bellicistes.

Ces mensonges à répétition ont pris de l'ampleur avec la couverture de l'événement concernant le Royaume chérifien et le Sahara occidental, c'est un événement entièrement couvert par la seule rumeur par les vendus du Makhzen. Les supplétifs qui se disent algériens et qui se cachent derrière le Net et d'autres plates-formes, ont montré leur relation organique avec le Makhzen et les officines étrangères. La rumeur mal conçue fait rage, et les attaques orientées vers l'Algérie sont devenues légion. Mais cela ne les dérange pas, dans la mesure où ce mensonge est orchestré comme moyen pour réaliser l'agenda de leurs maîtres de l'étranger. Le Mouvement populaire du 22 février avait commencé avec une démarche qui se voulait algérienne où l'ensemble des Algériens et des Algériennes voulaient en découdre avec l'oligarchie et l'ancien régime sans pour autant sacrifier les valeurs et les intérêts stratégiques du pays, à savoir la souveraineté et l'Etat national. Ces forces à la solde des nébuleuses et des officines étrangères savent que le jeu est fini et que la manipulation n'a plus de force «agissante» comme c'était le cas avant. Il lui reste de recourir aux mensonge et aux rumeurs comme mode opératoire.