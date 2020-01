En fin de compte, les Forces du pacte pour l’alternative démocratique(PAD), n’ont pas obtenu l’autorisation de tenir leurs assises nationales, comme prévu, le 25 janvier 2020 à la Safex, aux Pins maritimes, à Alger. Pour cause, la direction de la Safex, les a informés, ce lundi, que « la salle qui devait abriter cette rencontre sera occupée le 25 janvier et qu’une erreur de sa part a été commise». Or, la même direction avait déjà donné son accord par écrit pour la tenue de ce conclave. Dès lors, les acteurs du PAD soupçonnent particulièrement la wilaya d’ Alger et le département de l’intérieur en général d’être derrière cette manœuvre contre la mouvance démocratique. Dans un premier temps, la Safex a donné son accord aux forces du PAD pour l’une de ses salles, assure-t-on.

« Un dossier a été déposé au niveau de la wilaya d’Alger pour obtenir l’autorisation. L’administration de la Safex a contacté les représentants du PAD pour leur dire qu’il y a eu une erreur et que la salle en question pour laquelle un accord a déjà était réservé», a-t-on relaté. «cet organisme n’a qu’à assumer ses responsabilités», indique-t-on. «Ce refus tranche avec le discours officiel qui promet le respect des libertés individuelles et collectives et le droit de se réunir» , a-t-on commenté. «Dans le cas où la Safex ne donne pas son accord pour une salle et même si la wilaya d’Alger refuse d’accorder une autorisation, les assises se tiendront au siège du RCD à El Biar», est-il toutefois précisé. Par ailleurs, le Pacte de l’alternative démocratique PAD a fait savoir, hier, dans un communiqué que «les assises nationales pour l’alternative démocratique et pour la souveraineté populaire se tiendront le samedi 25 janvier 2020, à 9 heures, à l’amphithéâtre Ali Maâchi de la Safex Alger». «Après un accord écrit et préalable de la direction de la Safex, une demande d’autorisation a été introduite le dimanche 19 janvier 2020 au niveau des services de la wilaya d’Alger, conformément à la réglementation en vigueur». Les préparatifs de cet événement se déroulent dans les meilleures conditions et sont en voie d’achèvement», a-t-on fait savoir. Le PAD précise que «les forces du PAD se félicitent de l’intérêt que suscitent ces assises nationales auprès des forces politiques et de la société civile, ainsi que l’espoir qu’elles ont fait naître chez les différents segments de la population».

« Les forces engagées dans le PAD ne ménageront aucun effort en vue de faire aboutir, à travers une transition démocratique et un processus constituant souverain, le combat pour un Etat de droit, civil, démocratique et social» conclut le communiqué.